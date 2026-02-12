Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Seedance2.0｜「刘德华」网友家包饺子 AI拜年视频成风专家提醒存法律风险

更新时间：08:58 2026-02-12 HKT
发布时间：08:57 2026-02-12 HKT

内地小品演员和港星刘德华在网友家中围在一起包饺子；「球星姆巴佩」身着中式服装拜年；《哈利·波特》中的人物玛律福一家庆祝春节；还有网民「穿越」上了春晚舞台……临近春节，内地短视频平台悄然刮起AI拜年风。周星驰、吴孟达等明星也被批量生成「土味视频」，广泛传播。上海律师刘馨远提醒，平台若默许使用侵权素材，需承担相应侵权责任。官媒央广网也发文称，技术创新应有边界，趣味不能凌驾规则，平台应强化审核与标识。

国际球员明星穿中式服饰说贺词

一段广为传播的视频中，足球运动员姆巴佩先是身穿球衣跳起手势舞，随后换上中式服饰，视频还配上「姆巴佩提前给大伙拜年」的解说词。

网友制作的与冯巩、陈佩斯合拍的AI新春祝福视频。

另一个AI拜年视频，电影《哈利·波特》中的人物玛律福一家和《神探夏洛克》中的福尔摩斯、华生，都穿上了中式服装，一起庆祝春节。

短视频平台的AI「特效」春晚，则颇受中老年网友欢迎。只要点击「拍同款」，上传自己照片，便轻松将自己合成进一个模拟「2026年春节晚会」的舞台场景，和众多知名主持人、明星嘉宾握手，互问「新年好」。

学者：未经授权合成人脸人声侵权

周星驰、吴孟达等明星也被批量生成「土味视频」，一些经典电影片段被大量网友制作发布，通过平台演算法获得高传播量，部分服务甚至提供「AI明星克隆」范本。对此，周星驰经纪人陈震宇日前发文质疑：想问一下，这些属于侵权吗（尤其这两天大量传播），相信创作者应该已经盈利，而某平台是不是都放任不管提供给用户生成发布？

对此，中国政法大学人工智慧法研究院院长张凌寒表示，人脸、人声等都是具有生物识别功能的敏感个人资讯。未经授权的深度合成，侵犯了当事人的人格权益。
 

