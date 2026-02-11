自媒体「我是大彬同学」唱衰鸿蒙智行 一审判赔150万人民币

内地自媒体「我是大彬同学」因造谣诋毁华为主管的汽车新势力品牌鸿蒙智行，遭对方提告，近日法院一审判决被告要删除侵权言论、公开赔礼道歉，并向原告赔偿150万元人民币。

「遥遥领先的车」影射华为

据内媒「汽车之家」报道，鸿蒙智行法务11日公告称，按法院判决，认定被告言论脱离基本客观事实，超出表达自由边界，确有侮辱、贬损原告的故意，构成对原告名誉权的侵害。

自媒体「我是大彬同学」一审被判赔偿鸿蒙智行150万人民币。

鸿蒙智行提告「我是大彬同学」始于2025年。2025年1月31日，「我是大彬同学」在微博发帖，就一宗车祸表示「据我所知，（小米）SU7是被对面一辆车的被动撞到护栏，SU7车主平安，对面据说是『遥遥领先的车』⋯⋯」在内地，华为被公众戏称为「遥遥领先」。

3月11日，鸿蒙智行法务发文称，根据网友最近提供的线索，结合他们前期收集的证据，发现自媒体「我是大彬同学」（UID:6567322065）及其相关矩阵帐号一直在「新浪微博」、「抖音」、「今日头条」等平台上肆意发布不实及侮辱性言论，造谣诋毁鸿蒙智行品牌及产品，通过夸大炒作不实资讯和负面话题，挑起群体极端对立情绪，扰乱网路秩序，误导社会公众，严重降低鸿蒙智行品牌及产品的社会评价，损害鸿蒙智行品牌声誉。鸿蒙智行法务向法院起诉该自媒体，要求其承担法律责任、赔偿损失并消除影响。

「我是大彬同学」暂未就一审结果有回应。