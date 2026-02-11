人类首次︱天关卫星捕捉到黑洞「进食」现场

2025年7月，中国「天关」卫星（爱因斯坦探针 EP）捕捉到一场异常宇宙爆发，其亮度变化、辐射节奏与光谱特征均与以往任何已知的爆发显著不同。经全球多台望远镜协同观测后，「天关」科学团队给出突破性解释：这很可能是一颗中等质量黑洞撕裂并吞噬白矮星的过程。这也是人类首次捕捉到如此极端的黑洞「进食」现场。相关研究成果近日发表于《科学通报》。

中等质量黑洞吞噬白矮星

据新华社报道，这个被编号为EP250702a（亦因其伽马射线耀发被称为GRB 250702B）的事件，其亮度变化、辐射节奏与光谱特征均与以往任何已知的爆发显著不同。在最新一期《科学通报》的封面文章中，科研团队提出一个突破性解释：这很可能是一个中等质量黑洞撕裂并吞噬一颗白矮星的过程。这也是人类首次捕捉到如此极端的黑洞「进食」现场。

2025年7月2日，搭载于卫星上的宽视场X射线望远镜WXT（暱称「万星瞳」）在例行巡天观测中，发现一个突然出现的，存在剧烈光变的暂现源。「这种现象，非常类似于罕见的带喷流的黑洞瓦解恒星事件。」国家天文台副研究员张文达解释说。基于这些观测事实，「天关」科学团队提出了一个物理上自洽的图景：一个中等质量黑洞，撕裂并吞噬了一颗白矮星。

白矮星是恒星死亡后留下的、密度极高的致密残骸，其平均密度可达太阳的百万倍。理论研究表明，只有质量在数百到数十万倍太阳质量之间的中等质量黑洞，才有能力在不「囫囵吞枣」的情况下，将如此致密的白矮星用潮汐力撕碎。这个过程预期会释放出极其短暂而剧烈的能量，并伴随著明亮且快速的喷流，与EP250702a展现出的快速演化和极端亮度完美匹配。

