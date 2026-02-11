坏习惯｜江苏2岁女遭筷子插穿喉 离颈动脉仅2毫米险死

餐桌上最常见的餐具，却让2岁女童遭遇生死危机，祸根竟是一个坏习惯。近日，江苏常州，一位母亲抱著2岁的女儿冲进市儿童医院急诊大厅。一根筷子竟然插在孩子口中，情况非常危急。电脑扫瞄（CT）图像显示，这根约15cm长的筷子从孩子右侧口角插入，尖端距离颈内动脉仅2毫米，恰好避开所有大血管和重要神经。

医院集体会诊后，仅用时15分钟就将筷子完整取出。经了解得知，女童是在吃饭的时候，拿著筷子跑动，意外将筷子插入喉咙。

医生提醒广大家长，寒假即将到来，一定要加强低龄儿童监护，避免其接触尖锐物品，禁止边吃边跑跳。