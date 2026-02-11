Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

坏习惯｜江苏2岁女遭筷子插穿喉 离颈动脉仅2毫米险死

即时中国
更新时间：16:28 2026-02-11 HKT
发布时间：16:28 2026-02-11 HKT

餐桌上最常见的餐具，却让2岁女童遭遇生死危机，祸根竟是一个坏习惯。近日，江苏常州，一位母亲抱著2岁的女儿冲进市儿童医院急诊大厅。一根筷子竟然插在孩子口中，情况非常危急。电脑扫瞄（CT）图像显示，这根约15cm长的筷子从孩子右侧口角插入，尖端距离颈内动脉仅2毫米，恰好避开所有大血管和重要神经。

相关新闻：大围名城五旬妇收衫失足 堕楼昏迷

相关新闻：兔仔获喂食咬断1岁B手指 被㓥肚未见残肢枉死

医院集体会诊后，仅用时15分钟就将筷子完整取出。经了解得知，女童是在吃饭的时候，拿著筷子跑动，意外将筷子插入喉咙。

医生提醒广大家长，寒假即将到来，一定要加强低龄儿童监护，避免其接触尖锐物品，禁止边吃边跑跳。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
01:19
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
影视圈
7小时前
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
00:41
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
突发
5小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
8小时前
加拿大卑诗省发生校园枪击案，消息指最少有10人死亡。法新社
01:08
加拿大高中枪击案酿10死25伤 消息：男枪手穿女装杀家人再到校行凶
即时国际
3小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
2026-02-10 12:40 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
大棋盘︱英国突放宽「BNO二三代」资格 永居同步收紧？分析：赴英工作欢迎 「闲人」免问
大棋盘︱英国突放宽「BNO二三代」资格 永居同步收紧？分析：赴英工作欢迎 「闲人」免问
政情
8小时前
金像影后传被封杀无损女儿富贵生活 16岁女脸容精致极高颜值 年花88万留学做王菲细女校友
金像影后传被封杀无损女儿富贵生活 16岁女脸容精致极高颜值 年花88万留学做王菲细女校友
影视圈
6小时前