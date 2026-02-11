Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

春运｜高铁前座钻出10cm长活蜥蜴 女乘客被吓坏列车员这样做......

即时中国
更新时间：15:17 2026-02-11 HKT
发布时间：15:17 2026-02-11 HKT

蜥蜴也春运？近日，网友杨先生反映称，2月2日（春运首日），他的妻子乘坐高铁从河南郑州前往四川成都，列车行驶途中车厢内突然出现一只蜥蜴，令妻子吓坏了，事情过去好几天还是心有余悸。而事件在网上曝光后，网民纷纷炮轰宠物主人不负责任，此外列车员疑将蜥蜴摔死的做法也受质疑。

蜥蜴疑被摔死

杨先生表示，2月2日，他的妻子乘坐G481次列车，下午4点多，一只蜥蜴从座椅下方钻出，被清理垃圾的列车员发现，并询问是否他们的，蜥蜴大概有10cm长，列车员又询问了周围乘客，有没有人带蜥蜴上来，没人回答，工作人员就把蜥蜴摔在地上，杨先生称可能被摔死了。

相关新闻：飞天春运︱孝顺仔揸¥108万飞机载父回乡 时间竟悭……

现场影片显示，一只灰黄色的爬行动物从高铁座椅下方的间隙钻出，后续有列车员和乘警介入处置。

杨先生妻子表示，那一瞬间吓得命都快没了、心跳都快停了，一下就窜出去。害怕得不敢回座位了。

杨先生指，当时列车员处理完后，没有解释蜥蜴从哪来，也没有对乘客进行安抚，就让他妻子继续坐在原处，于是向铁路客服投诉，工作人员要求他妻子删除当时拍摄的照片及视频后，才将她安排到其他车厢。

铁路方：无主人承认

2月11日，@铁路济南客运段发布情况说明，经查，2026年2月2日下午4时35分，济南东至重庆西的G481次列车，运行至洛阳龙门至华山北区段时，工作人员在2车4F坐席收取垃圾时，发现前排座椅下方缝隙处有一只长约10cm的蜥蜴，随即报告列车长。列车长与乘警迅速赶到现场，于4时43分将蜥蜴妥善处置。随后，列车长为2车4F旅客调换至其他车厢就坐，并向旅客诚挚表达歉意。

经初步判断，该蜥蜴为宠物蜥蜴，是由旅客私自夹带上车。列车工作人员询问现场旅客，无人承认。当天，该次列车入库后，工作人员对车厢进行了全面检查清理，未发现其他异常。声明提醒旅客乘坐列车时请不要携带活体动物，以免给列车安全带来隐患。
 

