WhatsApp骗局｜杭州女失¥600万被买金　警方深圳金舖拦截5.9公斤拉人

WhatsApp常出现「账户异常需验证」等假讯息，一不小心就很容易会被人利用身份行骗。杭州一名女子近日堕WhatsApp钓鱼讯息骗局，将600万元（人民币，下同）转账至骗徒户口。警方成功在转账后短时间内，在广东深圳成功拦截用赃款买来的5.9公斤金块，并拘捕疑犯，为女事主全额挽回损失。

账户异常需验证

据《新京报》报道，从事外贸生意的王女士常用WhatsApp与客户联系。2月3日，她收到一条「账户异常需验证」的信息，未加细想便点击通过。这实则是骗子异地登录其账号的「授权验证」。

登录后骗子迅速分析聊天记录，锁定与其资金往来密切的好友「小芳」并完成了一场「偷梁换柱」：删掉真小芳，添加一模一样的假冒账号，头像、备注。

次日，假「小芳」以生意周转为由紧急借款600万元。王女士原本想通过语音通话核实，对方却挂断，随即发来数条语音，声音与好友极为相似。王女士便放松警惕，将钱转至对方提供的某公司账户。

直到真小芳因WhatsApp发信息联系不上她，而直接语音来电显示成了陌生号码，王女士才如梦初醒，赶紧报警，而此时距离转账已过去3小时。

金额巨大，时间紧迫。接到报警后，杭州市与上城区两级反诈中心立即启动紧急处置机制。资金流向显示，600万元经多层流转，已进入外地某公司账户被用于购买黄金。

警方迅速联动厦门、深圳两地。最终在深圳一黄金店舖，将已打包的5.9公斤黄金成功拦截。前来取金的疑犯亦被当场抓获。

值得一提，被截获的5.9公斤黄金估值670余万元，远超王女士汇出的600万元。原来并非黄金升值导致，而是有其他受害人的资金汇入。

目前，杭州警方已将价值600万元的黄金返还到王女士手中，其余黄金将返还给其他受害人。

