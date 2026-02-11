中国人登月︱长征十号低空演示验证 梦舟载人飞船逃逸飞行试验成功

长征十号与梦舟飞船首次飞行试验任务成功，标志著中国载人月球探测工程研制工作取得重要阶段性突破。

据中国载人航天工程办公室消息，2月11日，文昌航天发射场成功组织实施长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验。此次试验是继长征十号运载火箭系留点火、梦舟载人飞船零高度逃逸飞行、揽月著陆器著陆起飞综合验证等试验后，组织实施的又一项研制性飞行试验，标志著中国载人月球探测工程研制工作取得重要阶段性突破。

根据规划，中国将在2030年前实现中国人首次登陆月球。长征十号运载火箭，是中国为完成载人登月任务研制的新一代载人运载火箭，梦舟则是最多可搭载七名太空人的载人飞船。

长征十号运载火箭与梦舟载人飞船完成最大动压条件下的逃逸飞行试验，意味著火箭在速度最快、气动压力最大的阶段若出现异常，飞船仍能在极端气动环境下将太空人迅速带离危险区域，并确保安全返回。

据新华社《载人登月，要过几道关》一文报道，梦舟接到火箭逃逸指令后自己负责逃逸和救生，承担逃逸系统抓总职能。一旦发生紧急故障，梦舟能将载有航天员的飞船返回舱及时带离危险区域，并确保太空人安全返回地面。

文章把长征十号和梦舟合作飞向月球作为第一道关。第二道关是梦舟载人飞船和揽月月面著陆器交会对接后，两名太空人进入「揽月」月面著陆器，准备登月著陆；另外一名太空人则留守「梦舟」，沿环月轨道飞行，以备接应。第三道关则是太空人完成登月计划，携带月球样品、乘坐「梦舟」，精准降落地球。