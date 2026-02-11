2026冬季奥运会│美运动员回击特朗普骂「loser」 谷爱凌声援

美国总统特朗普大骂美国冬奥滑雪运动员赫斯（Hunter Hess）是「失败者」（loser），赫斯2月10日做出回应。中国滑雪选手谷爱凌亦作回应，表态声援。

美国撕裂延烧冬奥

特朗普政府不少政策备受争议，美国自由式滑雪运动员克里斯托弗·利利斯（Chris Lillis）6日在一场记者会上说：「美国发生的事情，让我非常心痛。我确信你指的是美国移民及海关执法局（ICE）以及一些抗议活动之类的事情。」

赫斯也在记者会上说：「我觉得现在代表美国参赛让人心情复杂，有点煎熬。显然，美国现在发生了很多我不太喜欢的事情，我想很多人也不喜欢。」

他还说：「如果它符合我的道德价值观，我觉得我是在代表它。但仅仅因为我佩戴国旗，并不意味著我代表美国正在发生的一切。」

美国总统特朗普2月8日在社交媒体「真相社交」上发文猛烈抨击赫斯。他说：「美国奥运滑雪运动员赫斯真是个彻头彻尾的失败者，他说他不能代表他的国家参加本届冬奥会。如果真是这样，他就不应该去参加选拔，他能入选真是太糟糕了。很难支持这样的人。让美国再次伟大！」

对于被骂「loser」，赫斯在社交媒体上发文说：「我爱我的祖国，美国有很多很棒的地方，但总有一些地方可以做得更好。这个国家如此令人惊叹的众多原因之一，就是我们有权利和自由指出这些不足之处。」

他还说：「奥运会最棒的地方在于它能将人们团结在一起，而如今我们当中许多人都处于分裂状态，我们比以往任何时候都更需要这种团结，我迫不及待地想代表美国队参加下周的比赛。感谢大家的支持。」

谷爱凌：违背奥运精神初衷

中国滑雪选手谷爱凌9日被问及特朗普对赫斯的批评时说：「我很遗憾，抢走奥运会风头的竟然是这么与奥运会的精神毫不相关的事情。这真的与奥运会的宗旨背道而驰。」

她还说：「体育运动的意义就在于将人们团结在一起。它是为数不多的共通语言之一，它连接著人类的身体、精神、竞争精神，以及打破纪录的能力，尤其是在我们这项运动中，它更是挑战人类的极限。这难道不美妙吗？」

谷爱凌还说：「我为这些运动员感到难过，我希望他们能发挥出最佳水平。」

