Seedance2.0｜AI生成逼真港产片式《龙珠》 真人素材应用煞停

「学了7年数码电影制作，现在感觉90%都白学了。」在社交媒体X平台上，试用字节跳动新一代AI影音生成模型Seedance 2.0后，AI影视创意内容领域创作者「el.cine」直言彻底震撼。字节跳动最新视频生成模型Seedance 2.0日前在即梦、豆包、小云雀等产品开启内测，引发国内国外广泛关注。

「黑悟空」制作人：庆幸来自中国

据了解，通过该模型生成的视频可自动完成音画同步、补全对话等功能，已有用户借助其创作出包含多角色对话、分镜、电影运镜的短剧片段。网上开始有不少示范影片，其中邵氏电影风格的龙珠决斗，令人印象深刻。

游戏科学CEO、《黑神话：悟空》制作人冯骥在试用Seedance 2.0后，评价其为「当前地表最强的视频生成模型」，多模态理解和整合能力实现了飞跃，能将视频制作成本降至接近算力边际成本，并预测将推动视频全民化。「AI理解多模态信息（文、画、影、音）并整合的能力完成了一次飞跃，令人惊叹。」冯骥直言，「我很庆幸，至少今天的Seedance 2.0，来自中国。」但他也指出了假视频可能泛滥的挑战。

针对用户对于大模型生成真人视频可能侵犯隐私的担忧，平台运营人员表示，目前暂不支持上传真人图片或视频作为主体参考，产品调整后会以更完善的面貌推向用户。

据了解，目前在即梦web端、小云雀等平台使用Seedance 2.0，平台会提示暂不支持真人人脸参考；在即梦app和豆包app，用户需要录制本人形象与声音完成真人校验后才可以制作数码分身，在AI影音中出镜。

北京航空航天大学人工智能研究院教授沙磊评价称，现在Seedance 2.0还在小范围内测阶段，字节也限制了一部分模型功能，比如只有在进行活体认证的情况下可以生成真人影音，不支持输入真人图片或视频做主体参考等，以防止AI技术被滥用，「这种尝试是企业在技术狂奔时要守住的责任底线」。

他表示，AI 的进步从不会因争议停下脚步，而如何在技术创新与数据合规、版权保护之间找到平衡，让技术突破的红利真正惠及行业与用户，不仅是字节或某家公司需要持续探索的问题，更是全球AI 产业共同的命题。

Seedance2.0是字节跳动推出的AI视频生成模型，可根据文本或图像创建电影级视频。2026年2月7日，开始小范围内测并在即梦平台上线，会员用户可以直接使用。