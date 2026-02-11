Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察：「火马」年反腐超前 护航二十一大

即时中国
更新时间：08:57 2026-02-11 HKT
发布时间：08:56 2026-02-11 HKT

开年即亮剑！农历马年常予人「马到功成」「一马当先」的吉祥寓意，但2026年对内地政坛来说，或是数十年罕见的落「马」年。随着官方昨日公布前浙江省委书记易炼红被查，今年短短过了41天，已有14名「老虎」被擒，而去年同期只有3人。

查处的级别之高也远超去年。这14人当中，包括一名政治局委员（中央军委副主席张又侠），一名中央军委委员（中央军事委员会参谋长刘振立），还有3名正部级高官（原内蒙书记孙绍骋、应急管理部部长王祥喜、前浙江书记易炼红）。

从军队到地方，从现任到退休，从部委到央企，今年「打虎」覆盖面广泛，既有军工的中国核工业集团原总经理顾军，又有金融的中国农业发展银行副行长徐一丁；既有文艺领域的中央艺术研究院前院长连辑，也有纪检系统「内鬼」杨宏勇等等。

这14人中有7人已经退休，2人已退居全国人大，再次证明「退休即平安、到龄即免责」，早已成为过去。

2025年全年有65名「中管干部」（主要为副部级或以上）落马，已是近年新高，但2026年开局就呈现爆发式增长，今年很大机会再破纪录。上月召开的中纪委全会表明「反腐败斗争形势依然严峻复杂」，「要保持高压态势不动摇」。《解放军报》前日的评论也直言「腐败存量尚未彻底清除」。由此看来，个别已「消失」多时的高官，似乎正在「排队」等候发落。

今年是「十五五」开局之年，明年是二十一大召开的政治年，在这一关键节点上，高层以空前力度清除害群之马，净化政治生态，也正合其时。丙午马年又称「火马年」，被解读为节奏更快、变化更强、机会与风险并存，反腐大戏，备受瞩目。

纪晓华

