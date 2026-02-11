王毅：APEC坚持共商共建共享

亚太经合组织（APEC）峰会今年11月将于深圳举行，中共政治局委员、外长王毅昨日在广州出席2026年APEC第一次高官会开幕式，强调要「维护好亚太合作的正确方向」，坚持共商共建共享，实现共同繁荣。

这次高官会是中国担任2026年APEC东道主举办的首场正式活动，来自各成员经济体共1400余名代表与会，围绕APEC「中国年」主题和优先领域深入讨论。香港工业贸易署署长廖广翔代表香港出席。

今年是中国第三次，也是时隔12年再次主办APEC。王毅致辞表示，当今世界进入新的动荡、变革时期，区域经济遭遇「逆风」，在此情况下，APEC更要坚持促进经济增长、促进人民福祉，坚持分享机遇、实现共赢，中国作为东道主「责任重大、使命光荣」。

外交部昨日宣布，王毅今日将出访匈牙利，随后前往德国出席第62届慕尼黑安全会议，并在「中国专场」发表演讲。

日本外相茂木敏充也将出席慕尼黑安全会议，面对中日紧张局势，外界关注两国外长届时会否互动。