英歌舞热︱汕头新春档酒店价暴涨 景区索价¥6719如家都过千

广东汕头的特色英歌舞近年成为网红话题，带动农历新年档酒店房价爆升，如家这类大众化连锁酒店也要过千元人民币；档次较高的亚朵酒店某类房型报价4221元，较平日贵5倍但照爆满；部份景区的酒店，房价更突破6000元。有打算到汕头的上海网民抱怨，当地的新春档酒店房价较外滩还贵。

房价较非假日贵5倍

据红星新闻报道，2月初，有常住上海的网民打算到汕头过年，发现该时段汕头不少酒店价格竟比上海外滩附近的高档酒店还要贵上三四倍。

该网友称，自己是汕头媳妇，每年都会回汕头过年，家里只有三个房间六口人住，他们一家回去一般都是住酒店，「每到过年都涨，但该住还得住。」

该网友发布的2月17日至19日的酒店显示，汕头万象城华山南路亚朵酒店已经涨到3377元，不少酒店价格也在2000元至3000元左右。同期，当地多家亚朵酒店房价也突破2000元。

另一名准备农历新年到汕头旅游的湖北网友介绍，2月初，他在购票平台发现，汕头小公园附近的皇后酒店已经涨到6719元每晚，周边的喜来登酒店、万豪酒店也涨到了3000元左右。

携程资料显示，今年春节汕头酒店预订量同比上涨186%，居全国前列；紧随其后的是潮汕其余两市揭阳、潮州，分别上涨162%和135%，远超第四名的三亚。

2月9日，红星新闻在平台上搜寻发现，以汕头万象城华山南路亚朵酒店为例，春节期间，2月18日晚（大年初二）的深睡尊享大床房已涨到4221元起，而该房型非假日价格则稳定在720元左右，涨幅近5倍。该店工作人员介绍，上述房型比门市价还要更贵，为4599元，且目前只剩这一种房型。对于涨价原因，工作人员称是「店里综合了成本等各种因素考虑的」。

除亚朵外，春节期间，汕头如家、锦江等知名连锁酒店的房价也均有不同程度的上涨，价格均超过1000元每晚，部分房型突破2000元。

汕头某知名酒店经理介绍，随著汕头热度上升，今年大年初一到初七的酒店基本都被订满。由于春节期间，酒店的用人、物资等方面的营运成本都有所上升，价格上浮是正常现象。