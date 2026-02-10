易炼红被查︱上月最后公开露面 仅花百日完成20多万平方米拆迁工作

中央纪委国家监委网站周二（10日）发布消息，十四届全国人大财政经济委员会副主任委员易炼红涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。



易炼红是今年以来中央纪委国家监委公开通报审查调查的第12名中管干部，也是今年继内蒙古自治区原党委书记孙绍骋和应急管理部部长王祥喜之后落马的第3个正部级官员。



易炼红最后一次公开露面为上月13日，浙江省政协十三届四次会议在省人民大会堂隆重开幕，易炼红等应邀出席会议，并在主席台就座。今日突然传出其受查消息，震惊外界。

今年第三名正部级官员落马

「界面新闻」报难道，易炼红早年在湖南省涟源县桂花公社当知青，1987年调入湖南省委党校工作，任经济学教研室教师。易炼红后来在湖南省委党校升至常务副校长（正厅级）。



2004年，不到45岁的易炼红开始担任岳阳市委书记7年。此后他的从政生涯历经4个省份。他曾任湖南省委常委、秘书长，2013年-2017年任长沙市委书记。此后，他离开工作30多年的湖南，担任一年沈阳市委书记，2018年又南下江西省担任省委副书记，随后当选江西省省长，2021年成为江西省委书记，此后兼任江西省人大常委会主任，省军区党委第一书记。2022年12月，易炼红调任浙江省委书记，并兼任省人大常委会主任，直至2024年10月年满65岁卸任，随后赴全国人大担任财政经济委员会副主任委员。

施政风格雷厉风行备受关注

《法制晚报》曾报道，2004年易炼红一到岳阳，就扩建岳阳楼新景区，牵涉到拆迁的单位上百家，拆迁的居民1300多户。主政岳阳后，易炼红加快建设岳阳楼新景区。结果，仅用百天时间，20多万平方米建筑的拆迁工作就顺利完成。

此后，易炼红担任长沙市委书记后，2015年3月，推动长沙掀起「史上最大规模拆违控违」行动。易炼红当时强调，「违法建筑是城市肌体上的『毒瘤』，必须动手术予以摘除。」要以斩钉截铁的态度、壮士断腕的魄力和务求实效的精神，坚决打赢这场拆违控违攻坚战。

学者型官员频发文

《南方都市报》亦曾报道，从1989年至2018年发稿时，学者型官员易炼红笔耕不辍。仅在知网上就能查询到其218篇文章。几乎每年易炼红均会撰文，主题主要为农业、经济、城市治理等方面。不仅如此，易炼红还出版专著8部（其中独著3部）、译著1部、教材12部。

从浙江省离职时，易炼红在全省领导干部会议上表态称，「在浙江拼搏奋斗是一种幸福和快乐，我努力答好为官为人之问、追求轻我忘我之境，心中唯公不存私，只为竭尽所能干好这一任、竭尽全力跑好这一棒。」