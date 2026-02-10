北上去公厕︱「扫码睇广告」获免费厕纸？ 内媒实测险变订阅影片

人有三急要到公厕，岂料身上没有厕纸就陷入两难之地。内地有公厕向使用者提供免费厕纸，或安装厕纸机，民众只要扫码看广告就可免费获取厕纸。惟有市民发现，即使看过广告后，仍未有获免费厕纸。



九派新闻报道，广西柳州市民朱先生反映，他在河西公园游玩上公厕时，险些被安装在公厕里的免费取纸机「坑」了钱。记者来到河西公园进行走访，发现公园内共有5座公厕，每座公厕都安装有一台「纸巾宝」免费取纸机。

扫码后跳至订阅视频页面

记者拿出手机扫描其中一台取纸机的二维码，发现手机屏幕出现提示，输入手机号码是订阅一款15元/月视频彩铃业务。担心信息泄露，记者决定退出。



记者后来再扫码，手机出现一个「取纸后3小时内看广告享免费用纸」页面，页面上显示「取两张」「取三张」「取四张」选项，记者选取两张，页面显示要支付0.98元（人民币‧下同）；选取四张则需要支付1.48元。但若选择「极速取纸」按钮，屏幕却跳转到支付页面，最终支付费用后，才顺利取到纸。



记者发现，在「设备出纸成功」页面下方，显示「已支付0.98元，3小时内看广告可全额减免费用」字样，点击下方的「减免费用」按钮即跳转到看广告页面，记者打开广告，看完30秒广告，才能获得0.49元退款，即看完一条广告，可退回一张纸的费用。记者支付0.98元，需要看完两条广告，且要求在3小时内看完，超时则不能减免。

取纸机被拆除

公园负责人表示，此前为了方便市民如厕免费用纸，他们同意「纸巾宝」运营方安装免费取纸机。上月底，他们已拆除了公园全部公厕内的免费取纸机。