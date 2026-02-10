Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

江苏在建大桥塌落致5死 交通运输部对事故挂牌督办

即时中国
更新时间：09:10 2026-02-10 HKT
发布时间：09:10 2026-02-10 HKT

由中铁十二局承建的江苏省盐城市月港大桥本月初在施工期间，发生塌落事故，酿成5人死亡。交通运输部决定对事故挂牌督办。

相关新闻：江苏在建大桥塌落致5死 目击者：七、八人落水︱有片

央视新闻报道，2月2日下午5时许，，江苏省连申线黄响河至淮河入海水道段航道整治工程月港大桥发生系杆拱梁塌落事故，造成5人死亡。建设单位为江苏港航投资发展有限公司，施工单位为中铁十二局集团有限公司，设计单位为华设设计集团股份有限公司，监理单位为江苏润通项目管理有限公司、江苏润华工程管理有限公司。

督办要求地方交通运输主管部门依职责组织专家尽快查明有关原因，针对性抓好问题整改，依法依规对责任单位和人员进行处罚，深刻汲取事故教训，深入开展风险隐患排查整治，有效压实参建各方安全责任，坚决防范遏制群死群伤事故发生。

