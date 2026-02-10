Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「以岭南风格办好APEC」 俄媒：普京将出席

即时中国
更新时间：08:54 2026-02-10 HKT
发布时间：08:54 2026-02-10 HKT

亚太经济组织（APEC）第33次领导人非正式会议将于11月18至19日在深圳举行。俄罗斯卫星通讯社昨日报道，预计总统普京届时将赴深出席会议。深圳市市长覃伟中昨日强调，将要坚定扛起APEC会议举办城市责任，乘势而上提升城市国际化水平和开放能级。

锻造国际化服务硬实力

相关新闻：深圳去年GDP增5.5% 目标成「5万亿城市」抢占生物医药等新赛道

深圳将成为继上海、北京之后，中国第三个承办APEC会议的城市，多场APEC相关会议将陆续在内地举行。中共政治局委员、外交部长王毅将于今日在广州出席2026年APEC第一次高官会开幕式并致辞。

「办好APEC、当好东道主」，覃伟中昨在政府工作报告指出，将坚持全球视野、中国气派、岭南风格、深圳特色，简约精彩高效服务办好一次专业规范、成果丰硕、安全圆满的高水平盛会。持续开展市容环境品质提升行动、全域城市文明建设提升行动，营造全民支持和服务会议的浓厚氛围，充分展示热情友好、开放自信、包容大气的文明形象。

「深圳要以APEC会议为契机，锻造国际化服务硬实力，以一流环境、一流服务、一流保障聚全球英才、迎八方宾朋，成为亚太合作的闪亮坐标。」《深圳特区报》引述深圳市政协委员张世春建议，抓住APEC契机，进一步提升深圳国际化服务水平，拓展国际市场。

