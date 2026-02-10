恐怖医美︱贪靓女为「卧蚕」赴美容院注射填充物 手术失败致眼肚含脓险毁容

卧蚕（Lying Silkworm）是指下眼睑睫毛下方隆起肌肉（眼轮匝肌），笑起来特别明显，被视为减龄、招桃花的象征。不少女士希望拥有卧蚕，甚至不惜作人工注射。惟当中要面对风险，随时有机会毁容。

浙江电视台节目「1818黄金眼」近日收到观众小吕反映，两年前在杭州一家医院做了面部注射，目的是让双眼拥有卧蚕。惟后来卧蚕出现过敏肿胀，几次溶解操作后，眼角甚至出现溃烂。小吕说，目前修复手术都做了两次，效果还是不理想。

事发于2024年8月，小吕在杭州一间叫「浮想国」医美机构注射卧蚕、眉弓等部位（疑为玻尿酸与胶原蛋白复配填充物），当晚即出现眼周红肿、畏热等过敏反应。机构仅让其口服激素药压制，未及时处理过敏源。



一个月后，小吕首次接受溶解操作中，机构暴力揉捏致组织损伤；后续三次溶解均无效。2025年4月右眼角又出现溃烂，转诊上海医院后确诊为「不明注射物引发的严重炎症」。两次修复手术后效果仍不理想，组织缠绕难以分离，遗留永久性损伤风险。

双方一直就赔偿商讨，美容院答应向小吕支付15万元（人民币）作为赔偿，但小吕认为，赔偿的细明应列清楚，例如未来的治疗是哪方负责，精神损失。她把她的方案列出来，然后再跟律师商讨。由于双方未达成最终共识，未来再作进一步协商。