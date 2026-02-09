Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

低空经济︱深圳4.8米阔送货无人机闹市坠落 网民：幸无人受伤

即时中国
更新时间：17:13 2026-02-09 HKT
发布时间：17:13 2026-02-09 HKT

内地积极推动低空经济，多个城市也推出无人机送货服务。近日深圳发生送货无人机坠落意外，一架翼展达4.8米，最大起飞重量120公斤的无人机于观澜街道坠机，幸无人受伤，但事件已引起深圳民众关注无人机飞行安全问题。

最大起飞重量达120公斤

据深圳新闻网报道，近日有网民爆料，指在龙华区观澜街道观湖园，发生送货无人机作业期间坠落，幸无人受伤。

事故吸引大批民众围观，从现场图片可见，该无人机已自动打开降落伞，机身整体保持完整。

涉事无人机为丰翼物流无人机，隶属顺丰集团。据丰翼官网，该机型为「方舟80 」，是一款翼展达4.8米，配备144L大容量模组化货舱，最大起飞重量达120公斤，最大巡航速度时速90公里，属中型物流无人机。

观湖园有民众向媒体表示，现场常有无人机执行配送作业，公园也有摆放相关警示牌提醒市民游客相关注意事项。

市民卢先生表示，自己经常在公园里散步，比较常见的是遇到无人机送货的情况，「特别是周末，无人机送餐更为频繁」，他指，自己没有遇到过无人机出现失误的情况，也相信无人机作业相对安全。

市民晏先生认为，无人机在高空作业是有安全支援的，「但如果砸在人身上，那绝对是个大问题。」晏先生表示，「还是要规划好航径，最好能避开人群密集区域以降低风险。」

至发稿时，涉事无人机的公司发表事故公报。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
2026-02-08 19:15 HKT
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
笋盘推介
12小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
4小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
6小时前
94岁胡枫遭72岁女星强吻高调「宣示主权」：我嘅男朋友 网民笑称难为修哥有「虐老感」？
94岁胡枫遭72岁女星强吻高调「宣示主权」：我嘅男朋友 网民笑称难为修哥有「虐老感」？
影视圈
8小时前
黎智英判刑︱邓炳强：判囚20年反映罪行严重性 会向法庭申请充公令没收犯罪得益
01:48
黎智英判刑︱邓炳强：判囚20年反映罪行严重性 会向法庭申请充公令没收犯罪得益
政情
7小时前
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
时事热话
12小时前
央视再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用剧毒农药恐损肝肾 专家教正确清洗8类蔬果
央视再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用剧毒农药0.08克可致命 必学8类蔬果清洗法去农药残留
食用安全
10小时前
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
2026-02-08 22:00 HKT