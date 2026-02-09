新疆网红公仆︱贺龙娇受伤细节曝光 先后2次开颅手术仍返魂乏术

新疆维吾尔自治区农产品品牌建设与产销服务中心主任贺娇龙，上月出堕马重伤离世，年仅46岁。贺曾凭披著红色斗篷在雪原策马而走红，之后主力担任新疆的文旅推广。其死讯轰动内地。《新疆日报》发布文章披露贺娇龙角马及送医抢救细节。



文章指，2026年1月11日下午3点，贺娇龙在博乐市为当地特有的「天莱香牛」拍摄推广视频。

她当时选择一身最爱的红色装扮，深红色马甲，搭配同色系马面裙。突然，贺娇龙所骑的马匹耳朵向后贴去，脖颈肌肉骤然紧绷。它似乎受到了什么惊吓，抬起头，双眼圆睁，鼻孔喷出白雾，一声嘶鸣，像离弦之箭般冲了出去，速度越来越快，甚至离开现场人员视野。

有人利用无人机搜寻，未几在远处发现了贺。她当时握紧缰绳，压低身体重心，试图控制马匹，但她开始力竭动作慢慢变形，在马背上的起伏越来越大。马匹一转弯，她就重摔在地上。

堕马后，驾娇龙初时自己坐了起来，意识清醒，只是说头有点疼。众人原想陪她去医院。她却坚决要求拍摄团队留在现场，把剩下的拍完。出发前，她又摇下车窗，重复指令：「一定拍完。」



车子驶离牧场十几分钟后，拍摄团队负责人的手机响起，贺娇龙虚弱声音说出，要求一定全部拍完原定的画面。40分钟后，到达博尔塔拉蒙古自治州人民医院，贺娇龙头疼加剧，呕吐了两口，被推进急救室抢救。诊断结果指贺遇上重度颅脑损伤。



1月13日，已接受2次开颅手术的贺娇龙被紧急送到乌鲁木齐，转入新疆医科大学第一附属医院，接受重症医学救治。

1月14日清晨，贺娇龙的家人与医护人员反复商议后，决定送她回昭苏，让年迈体衰的老母亲见上最后一面。当日晚11时12分，在家人陪伴下，贺娇龙终离开。