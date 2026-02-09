解放军旗下网站点名宝可梦、柯南 促警惕日军国主义渗透

中国军方新闻门户网站「中国军网」周日（8日）在社交平台发文，点名早前卷入风波的日本动漫作品宝可梦、柯南，告诫外界警惕日本军国主义在文体领域的渗透。

中国军网在微信公众号发表题目为《他们的勾当——警惕日本军国主义在文体领域的渗透》的文章称，「宝可梦」拜鬼事件、《名侦探柯南》与《我的英雄学院》联动事件，「再次提醒我们，日本军国主义在文体领域，依然阴魂不散」。

帖文更用人工智能（AI）生成一段MV，画面出现多个日本军国主义场面在文体领域出现。

文章强调这并非偶然，并举例点名运动员张本智和参拜供奉战犯的东乡神社、男团The Rampage在电视节目中表演时，舞蹈中的敬礼动作让人想起纳粹礼等等。

中国军网指日本右翼势力利用代际更迭导致的历史记忆淡化，通过青少年日常接触最频繁的体育和演艺偶像、动漫游戏、教科书，以他们喜爱的形式灌输经过美化歪曲的虚构历史，旨在从根本上截断真实历史记忆的代际传承，为复活军国主义埋下思想伏笔，打好社会基础。文章敦促「所有爱好和平的人都应警惕日本军国主义在文体领域的渗透」。