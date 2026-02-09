TESLA︱突断电仪表显示72公里续航 内地女车主不满代理「剩100公里应充电」解释

自越来越多人驾驶电动车，「续航焦虑」成为不少司机的情况。内地《济南日报》报业集团旗下新媒体平台「新黄河」报道，2月7日晚，从上海往台州方向的高速上，一辆2022款特斯拉（TESLA）Model Y在距离嵊州服务区仅约2公里时，突然失去动力，全车断电。车主陈女士表示，断电前，屏幕上的续航数字还显示著大约72公里。

事后，特斯拉售后的初步反馈是「电池状态不稳定」，反建议在高速行驶，电量剩100公里就该去充电。事件引起网络热烈讨论。新黄河曾向特斯拉中国查询，惟截至发稿，尚未收到回复。



陈女士忆述，车突然失去动力、被系统强制降速，最后连双闪（俗称坏车灯）都无法启动。



陈女士指出，车行初步将原因归结为「电池状态不稳定」且车辆已过保，又建议在高速行驶时，「电量剩余100公里就应补能（充电）」。陈女士坦言，自己虽可接受正常电池损耗或冬季低温虚电，但无法接受「表显还剩70多公里就把我们停了」。

陈女士承认，车辆是2022年买的，但因为累计行驶里程超出了质保标准，确实已不在质保范围内。



事件引起网上特斯拉车主热议，有人提出是冬季低温影响电池活性；也有用户推测，仪表盘上曾出现的黄色警告图标，或许与12V小电瓶系统异常有关。