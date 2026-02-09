共谍林祥熹在台枪决 骨灰74年后回乡

950年受中共福建省台湾工作委员会指派秘密潜赴台湾，负责策反联络和情报搜集等「隐蔽战线」任务的福州人林祥熹，1952年遭枪决。相隔74年，其骨灰于前天（7日）由「灵魂摆渡人」刘德文护送返回福州。

胞妹悲泣：你终于回家了

《福州日报》报道，去年谍战电视剧《沉默的荣耀》播出后引发广泛回响，该报其后推出「不能忘却的名字」系列报道，讲述以吴石为代表的中共「隐蔽战线」故事。林祥熹的家人联系报社，希望能接先人回家。

林祥熹于1952年在台湾遭枪决，其骨灰日前获护送返回福州。《福州日报》

在《福州日报》社协助下，去年10月底林祥熹的后人联络上被称为「灵魂摆渡人」的高雄里长刘德文。

刘德文于7日护送林祥熹的骨灰抵达福州，交予林祥熹的家人。林祥熹的妹妹林祥仪在接到兄长的骨灰后泣不成声，抚摸着骨灰坛说，「你终于回家了」。

林祥熹于1928年出生，1949年10月考入福建人民革命大学，1950年秘密潜赴台湾，51年被捕入狱，1952年就义，年仅24岁。1988年，林祥熹被解放军总政治部追认为革命烈士。

根据台湾「国家人权记忆库」资料，林祥熹因「中国共产党福建人民政府台湾工作委员会李里光等案」被判刑，案发时24岁，为国军陆军第六军搜索营上等兵。林祥熹留有遗书两封，其中一封写给其友人王博超与陈恩熙，另一封留给家人，并托付五舅陈则桩转交给其母亲，信中道尽其对于家人无尽的思念。