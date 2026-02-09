中国观察︱军方何松撤政协 同名同姓乌龙

全国政协主席会议上周五在北京召开，审议通过关于撤销田学斌、何松政协第14届全国委员会委员资格的决定。田学斌是前水利部副部长，曾长期担任温家宝总理秘书，是今年通报审查的「首虎」。至于何松，不少媒体报道是原中国电子科技集团副总经理，去年中集团官网「集团领导」栏目其简历已被撤下。

不过，社交媒体有高人考证，此何松并非「军工虎」，而是来自军方的全国政协委员，曾任中央军委后勤部副部长。去年3月4日，《解放军报》报道「军队政协委员履职尽责情况」，就曾提到「何松委员关注西部陆海新通道建设」。

军委后勤部正副部长落马

2022年8月1日，退役军人事务部举行接受捐赠仪式，何松以中央军委后勤保障部副部长身份出现，「国家退役军人服务中心」还发布了图片。2024年，《广西政协报》报道，全国政协调研组来桂调研，当中包括全国政协委员何松。这两个场合的何松为同一人。联系到后勤部门是解放军反腐重灾区，原中央军委后勤保障部部长张林去年已被罢免全国人大代表职务，此次被撤销全国政协委员职务的何松应是来自军方无疑。

中国之大，政坛同名同姓者不少，经常会摆乌龙。二十年前全国人大主席团名单公布，当中包括李小鹏。当时一些媒体就惊呼：前总理李鹏把他的儿子拉进主席团。原来，此李小鹏并非彼「电力王子」，而是世界体操冠军。

2012年，两位同名同姓的「陈刚」同时当选为新一届北京市委常委。一位是北京市副市长陈刚，清华大学建筑学院毕业；一位是朝阳区委书记陈刚，北京大学化学系毕业。不过，两位陈刚命运迥异。清华陈刚不断被贬，后来因为受贿过亿判刑15年。北大陈刚步步高升，现任广西自治区党委书记。

中共二十大，汪洋突然名列新一届中纪委委员，引起外界揣测。原来只是与原全国政协主席汪洋同名同姓，此汪洋是青海省省委常委、纪委书记，2024年获任命为国务院副秘书长。今年1月，李强当选大连市长。此李强当然不是国务院总理，而是长期在辽宁工作，曾任营口市委书记、辽宁副省长。

