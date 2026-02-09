日本众议院选举︱胡锡进：高市不是「铁娘子」而是「搅屎棍」

自民党在日本众议院选举中获得压倒性胜利，高市早苗将成为强势首相。北京前《环球时报》总编辑胡锡进认为，这将固化中日之间目前的对立和僵持，中方不会在涉及台湾的原则问题上向日方做让步。他认为高市成为不了「铁娘子」，而是「搅屎棍」。

相关新闻：日本众议院选举｜自民党单独取得超过316席 高市早苗最快18日成第105任日本首相

中方涉台不会让步

胡锡进在微博写下对日本自民党在众议院选举大胜的分析。

去年11月高市早苗就台湾问题发表讲话之后，遭中方反击。胡锡进撰文认为，高市早苗会在这次选举后利用她的胜利与中方打心理战，希望在她不收回错误言论的情况下，实现对华关系的突破。但这是她的妄想。无论自民党在众议院中获得多少席位，高市早苗的政治地位获得了怎样的巩固，中方都不会在涉及台湾的原则问题上向日方做让步。如果日方不觉得这样僵持下去是损害的话，它对中方的损害只会更小。

相关新闻：日本众议院选举︱自民党夺过半议席 拆局：华学者指将强化抗中姿态

胡锡进认为，总体看，日本这次选举的重大变化是日本这个岛国内部的自娱自乐。由于日本在战略上完全倒向美国，而且国家实力与高峰时期相比严重萎缩，它在东亚的战略杠杆能力大为减弱。

他指出，如今的中国有能力控制日本带来的破坏力。中国的实力增长改变了中美战略博弈的态势，也很大程度上缓和、管控了与西方各主要国家的分歧。日本右翼虽对华深怀敌意，却影响不了中国的大事。中国可以把与日本的僵局挂在那里，长期晾著它。

文章指，高市早苗无论当几年首相，她都成为不了自己希望成为的「戴卓尔撒夫人」。她不是「铁娘子」，而是「搅屎棍」。戴卓尔当年是站在整个西方与苏联对抗的前线，而且西方赢得了冷战。而高市早苗是背历史潮流而动，她的对华极端表现与整个西方是反著来的，而且日本的国力与日俱衰。