订婚强奸案︱山西汉性侵未婚妻罪成 CCTV强拖施暴过程曝光︱有片

山西大同「订婚强奸案」一度引起社会高度关注，争论未婚未被判强奸罪成处有期徒刑3年是否合理。央视「法治在线」今日首次播出一段该案的CCTV影片，显示被告以暴力强行将未婚妻从升降机拖走，受害人激烈反抗失败，之后被拖入婚房强奸。

女方激烈反抗失败

据CCTV影片显示，被告席某在2023年5月订婚翌日，与未婚妻吴某，出现在二人婚房的楼宇，吴某先被席某用单手箍著手腕推入升降机内，吴某左手极力试图掰开席某拉著自己的手但失败，到抵达目的楼层时，跌坐地上的吴某双脚企图撑著升降机内陇，激烈反抗仍未能挣脱席某控制，被对方强行拖出升降机。



吴某最后被席某拖入婚房强奸。吴某被未婚夫性侵后逃出报警。

山西省阳高县人民法院2023年12月25日一审，判席某强奸罪成，处有期徒刑三年。席某不服上诉，2025年4月16日，大同市中级人民法院裁定驳回上诉、维持原判。

法院指，综合证据显示，受害人在被拖入升降机及拉走全程，均决绝反抗、肢体激烈拉扯，最终无助被拖出。案发的婚房床单，留下的两人混合DNA鉴定结果、吴某身上清清楚楚的淤青、被拉扯下来的窗帘，说明吴某当时不愿意发生性关系。



山西省大同市中级人民法院刑事审判第二庭庭长杨东远表示，男女婚恋的核心要义，永远是「自愿且明确的合意」，任何违背他人意志的强迫行为，都是触碰法律红线的犯罪之举。