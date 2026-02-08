缅北明家覆灭︱明珍珍杀人诈骗伏法 庭上为无知愚昧懊悔

缅北诈骗集团四大家族主要分子先后受审伏法，当中明学昌为首的明家集团，早前有11人被执行死刑，明学昌孙女明珍珍，在法庭上忏悔指对过去的无知和愚昧感到懊悔，愿意承担责任。

据法治在线8日流出的影片，明珍珍在法庭上表示忏悔，她表示：「造成今天这样的局面，我感到很愧疚，如今我也深刻意识到了自己的错误，为自己以前的无知和愚昧感到懊悔。对不起，我愿意去承担该由我承担的责任。」

而央视会在8日晚，CCTV-1综合频道播出特备节目《守望公正· 新时代推动法治处理程序2025年度十大案件》，其中缅北四大家族案，入围「新时代推动法治处理程序2025年度十大案件」评选。



据早前报道，浙江省温州市中级人民法院在2025年9月29日，以故意杀人、故意伤害、非法拘禁、诈骗、开设赌场等罪，判处明家犯罪集团案明国平、明珍珍、周卫昌、巫鸿明、吴森龙、傅雨彬等11人死刑。

案中11死刑犯，官方于今年1月29日公布，已被执行死刑。