网红景点︱成都「水下书店」明起闭馆 泡入湖中1米成卖点
更新时间：17:05 2026-02-08 HKT
发布时间：17:05 2026-02-08 HKT
发布时间：17:05 2026-02-08 HKT
四川成都兴隆湖开业不足四年半的湖畔书店，由于外形突出、环境优美，而且有一半泡入湖水中1米的独特设计，成为游客打卡热点，不过，这间网红书店突然传出9日起闭店，令外界大感意外。
「从天上掉落人间的书」
据《四川日报》报道，2021年10月30日才开业的兴隆湖中信书店，8日突然有网民出帖，指该店告示会在9日起正式闭店，消息引起爱书人及游客关注。
报道指，有书店职员证实闭店消息，但原因未明，但透露书店在未来会重新开放。
兴隆湖中信书店的建筑设计，是从249份方案中选出，主题是「一本从天上掉落人间的书，整体外观犹如一本半开的图书直插入水底。曲面的坡屋顶造型呼应川西民居传统，建筑表皮的『鱼鳞型』肌理，与波光粼粼的水面相得益彰」。
内部结构方面，最大特色是一列玻璃幕墙插入兴隆湖水平面1米深，令「水下书店」在网上爆红，吸引大量游客前来拍照，感受在水中看书的氛围。
最Hit
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
2026-02-07 12:00 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
2026-02-07 14:15 HKT