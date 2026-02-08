私厨团年饭︱北京连工包料套餐最平¥4000 团队两个月前被预订

「食材现买现做，卫生透明，在家享受餐厅风味」……今年内地年夜饭私厨上门服务火爆，尽管厨师日薪较平日翻倍涨至1800元（人民币，下同），包料套餐高达5980元，却依然「一厨难求」，除夕定单比去年暴增逾半。分析指出，食肆预制菜问题近年引起关注，不少具消费力的内地民众倾向私厨上门，可现炒现做、真材实料。

北京律师王金海建议，消费者应主动查验厨师健康证、厨师证及无犯罪记录证明，因为内地法律目前未针对上门做饭服务出台专门规定。

内地私厨服务普遍，吸引不少人聘用。微博@巴音郭楞融媒

「一周收入轻松过万」

在抖音、小红书等社交平台，提供上门烹饪服务的团队与个人大量涌现，有些从采购、称重到付款全程视频记录，顾客可随时查看。虽然春节前后私厨的价格相较平日大幅上涨，定单仍激增。有团队表示，其配备30多名厨师，也因爆单停止接单。

北京市场私厨服务收费标准披露，除夕（年廿九）当天工费1800元，初一至初三为1500元。包工包料套餐价格从3980元至5980元不等。

大连新闻引述一名在央企食堂工作的兼职厨师表示，他利用业余时间接单，16道菜报价1000元。另一个私厨团队报价1200至1800元：「春节期间价格是平时2至3倍，因为菜品更复杂、更精致，对厨师的要求也更高。」

春节订单比去年增逾3成

许多口碑好的厨师团队早已满单。一名私厨团队联络人钟明媚表示，今年春节定单量比去年增长逾3成，仅除夕当天就增长逾半，团队厨师最早两个月前就被预订，「一周收入轻松过万。」

「把传统的葱烧海参换成避风塘龙虾，家焖刀鱼改成松鼠鱼……」90后市民杜女士近日与私厨反复敲定菜单。她表示，往年全家在酒店吃年夜饭，今年因孩子尚小，决定尝试私厨上门