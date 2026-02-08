私厨团年饭︱黑工攻港时薪$500平价抢做 小红书宣传上门煮菜

年近岁晚，除了有「黑工」违法来港提供「大扫除」服务外，《星岛》发现有深圳厨师在社交平台推销可到香港上门平价包办私房菜或团年饭，有标价每小时500元，疑涉「黑工」行为。不少港人留言表示「有兴趣」，查询价钱、如何预约。本港立法会议员杨永杰表示，任何人若无有效工作签证在港从事收费工作，即属违法。若食材从内地带来本港，更有食安风险，吁当局加强巡查及教育。

团年饭旺季将至，又是一家大细过年相聚的时光。近年来，不少港人选择北上吃团年饭，但原来在内地相当盛行的「私厨上门做菜」服务，亦疑似悄悄攻港，而这种跨境服务，恐踩法律界线，本港市民可能触犯雇用「黑工」法例。

帐号拍片烹调鲜鱼海虾推销

《星岛》记者昨日在小红书发现不少推销「香港上门做菜」私厨服务，疑似跨境进行。其中有自称「深圳上门私厨X师傅」的帐号，在首页介绍中，直言：「有没有香港那边的客户需要上门私厨的！」这位年轻师傅还在宣传影片中，示范烹调鲜鱼、海虾等菜式。

另一个私厨帐号标明「深圳厨师香港上门做菜」，服务内容包括「上门做饭，承接家宴，生日宴，乔迁宴」等，还提到「自备食材，厨师买菜上门（包工包料），厨师自带餐具摆盘、带颜值服务员等各种用餐需求。」

时薪500元 包工包料供粤川菜

至于价钱，其中一标明「上门做菜 深圳香港」的帐号称，「香港上门做菜500元1个小时 深圳上门做饭300元一个小时。」

另一个IP属地位于广东的「私厨上门」帐号，在帐号名称上加注「（深圳 香港）」字眼，并列明「大湾区私厨上门服务，需提前预约！」，称「包工包料」提供粤菜、海鲜、川菜、湘菜等。记者以消费者身份私信查询「还接单吗？」，对方回应称要「提前预订」，并问地点、人数及时间，但记者提供香港地址后，对方未再回应。

综观多个疑似提供赴港做菜的私厨帐号，有不少标注「中国香港」的网民留言「有兴趣」，查询「怎预约」「请问收费」等等。有本港业界人士指出，这类提供上门私厨服务的人员，他们是否持有香港工作签证成疑，如果本港市民一不小心，险堕法网。

携带食材来港恐惹安全风险

立法会食物安全及环境卫生事务委员会副主席杨永杰估计，有关情况涉及「黑工」，任何人士若未持有有效工作签证而在香港从事收费工作，即属违法。他强调，即使持有旅游签证，亦不可在港工作，否则便属于「黑工」。他又指，如果食材从深圳带来，期间经过长途跋涉，会令一些食物可能变质、变味，从而产生食安风险。

杨永杰表示，随着两地融合，建议政府应加强相关法例的宣传与教育，让更多内地人了解香港的法律规定，避免因不熟悉法例而误堕法律陷阱。他亦呼吁警方加强执法力度，打击非法劳工活动，从根源上杜绝相关问题。

