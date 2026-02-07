老人用筷子沾酒喂尝 致5月大B近乎肝衰竭 医生：几滴就可致命

近日，河南郑州一老人用筷子沾酒给5个月的宝宝「浅尝」，导致其肝脏损伤。医生透露，宝宝已接近肝衰竭。

当时宝宝被喂了几次后，出现嗜睡、不爱动的症状，皮肤也出现了黄疸。

医生提醒：婴儿的肝脏发育不完全，家长切勿给小孩喂酒，几滴就可能致命。

为逗孩子给其喂酒的事件并非第一次发生。此前，浙江台州恩泽医院公布一宗婴幼儿被灌啤酒引发紧急情况的病例。据院方介绍，幼儿父母经营饭店，当日午间店内生意繁忙，无暇照看在店内玩耍的孩子，一名客人竟给幼儿灌下50多毫升的啤酒，该客人称就是「逗逗孩子」。幼儿随即出现面色潮红、多处皮疹等不适，家人匆忙送医，所幸处置及时，才未酿成大祸。

家长一定不要喂小孩酒，几滴就可能致命。

儿童代谢酒精能力仅成人1/3

幼童身体正处于快速发育阶段，各个器官和系统都十分娇嫩。酒精对于幼童而言，如同毒药一般，危害极大。

「儿童肝脏代谢酒精的能力仅为成人的1/3，仅仅50毫升啤酒就足以使血液酒精浓度超标，直接毒害正在高速发育的神经系统。」台州恩泽医院儿科医生莫新悦介绍，当酒精摄入远超孩子代谢能力时，可怕的急性酒精中毒就会发生。

有认为「酒量要从小培养」殊不知低龄儿童喝酒伤害更大，严重的话还会影响脑部发育。

广医三院儿科主治医师邱国莹介绍：「青少年期或者是再早的婴幼期，小孩的运动功能、神经功能处于发育阶段，（喝酒）有可能会影响到小孩的注意力、思维能力，包括以后的协调能力也会有影响。」

1. 伤肝坏胃：酒精的刺激性对肝、胃伤害最大，孩子喝酒，会使肝功能受损，胃消化不良；

2. 低免疫力低智商：孩子喝酒还会降低其自身的免疫力，使孩子容易得感冒、肺炎等疾病；喝酒会使孩子的智商下降，影响大脑的发育；

3. 生殖系统损害：男孩子喝酒，酒精会对发育期的睪丸有很大的损害，轻的使发育减缓，严重的会造成成年后的不育；

4. 影响内分泌：对女孩来说，酒精也会影响性腺的发育，使内分泌紊乱，到青春期时，容易出现月经不调、经期水肿、痛经、头痛等现象。

孩子不慎误饮酒，如何是好？

首先要立即阻止孩子继续饮用，尽量让孩子保持清醒，持续和孩子沟通。可以尝试给孩子喂服纯牛奶或鸡蛋清，在胃黏膜形成保护层，减少酒精吸收。

或者喂服温白开水或米粥，帮助稀释酒精浓度，促进排泄，温和保护肠胃。

最后适时催吐，当孩子意识清醒，在误饮后30分钟内，且饮用量少时，可尝试现场进行催吐，催吐时保持呼吸道通畅，防止窒息发生。