「顺丰速孕」｜恶搅车贴被批低俗 商家侵权赔偿顺丰¥20万

内地有商家玩谐音推出「顺丰速孕」恶搅车贴，顺丰公司将涉事商家诉至法院，广州法院判决相关行为构成商标侵权，被告赔偿顺丰公司20万元（人民币，下同）。

据《南方日报》报道，广州知识产权法院对深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（下称「顺丰公司」）诉店小二公司侵害商标权纠纷案作出一审判决，认定「顺丰速运」构成驰名商标，被告销售的「顺丰速孕」车贴因弱化该驰名商标显著特征、贬损品牌声誉，构成商标侵权。

法院指出，一方面，涉案车贴与驰名商标核心要素高度近似，中文「顺丰速」三字完全一致，「孕」与「运」读音相同，且共用「SF」字母及「EXPRESS」英文标识，结合二者均用于车辆贴附的使用场景，易使公众产生关联联想，打破了驰名商标与快递服务的固有对应关系，直接弱化了商标区分商品或者服务来源的显著性。

另一方面，该车贴以谐音玩梗方式将「怀孕」与物流品牌嫁接，漠视女性生育体验，在公共空间制造低俗氛围，违背公序良俗，贬损了「顺丰速运」长期积累的专业、高效、正规的市场声誉，符合《中华人民共和国商标法》关于商标侵权的相关认定标准。

最终，广州知识产权法院判令被告赔偿顺丰公司经济损失及其他费用共计20万元，并在媒体刊登声明消除不良影响。目前该判决已生效。