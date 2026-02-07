Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西九龙站｜海关闻出刺鼻气味 揭北上男双脚袜内藏大麻

即时中国
更新时间：13:00 2026-02-07 HKT
发布时间：13:00 2026-02-07 HKT

一名北上男旅客在西九龙站过关时，因身上传出刺鼻气味，被内地海关关员闻出追上截查，结果发现男子脚底藏大麻。

据内地海关官方微博消息，近日，西九龙站海关查获进境旅客脚底藏匿大麻2包。当日，西九龙站海关关员在对进境旅客进行监管时，一名经海关监管区未申报的男性旅客与关员擦身而过。海关关员敏锐察觉其身上有刺鼻气味，随后追上该名旅客要求其配合海关查验。

相关新闻：罗湖海关｜背包藏3支总值¥10万红酒 男水货客过X光机断正

相关新闻：福田口岸｜北上男烟盒藏5399颗珍珠 过X光机被揭「明珠暗藏」断正

经查验，关员在其左右脚的袜子内查获疑似大麻植物各1包，毛重共计17.6克。

据内地法规，走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
19小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
4小时前
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举 久未现身面容有大变化 积极转跑道性向成疑
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
影视圈
14小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
01:35
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
突发
3小时前
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
7小时前
50岁千禧「武打巨星」惊传患胆囊癌三期 接受化疗2年暴瘦令人心酸 爱家好男人曾打爆张晋
50岁千禧「武打巨星」惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦令人心酸  爱家好男人曾打爆张晋
影视圈
3小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
2026-02-06 12:12 HKT
50年代「天才童星」状态媲美事业巅峰 靠慢活走出抑郁症阴霾 已看破生死决开心过活
50年代「天才童星」状态媲美事业巅峰 靠慢活走出抑郁症阴霾 已看破生死决开心过活
影视圈
4小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT