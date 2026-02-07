西九龙站｜海关闻出刺鼻气味 揭北上男双脚袜内藏大麻

一名北上男旅客在西九龙站过关时，因身上传出刺鼻气味，被内地海关关员闻出追上截查，结果发现男子脚底藏大麻。

据内地海关官方微博消息，近日，西九龙站海关查获进境旅客脚底藏匿大麻2包。当日，西九龙站海关关员在对进境旅客进行监管时，一名经海关监管区未申报的男性旅客与关员擦身而过。海关关员敏锐察觉其身上有刺鼻气味，随后追上该名旅客要求其配合海关查验。

相关新闻：罗湖海关｜背包藏3支总值¥10万红酒 男水货客过X光机断正

相关新闻：福田口岸｜北上男烟盒藏5399颗珍珠 过X光机被揭「明珠暗藏」断正

经查验，关员在其左右脚的袜子内查获疑似大麻植物各1包，毛重共计17.6克。

据内地法规，走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。