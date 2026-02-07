Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汽车飞机二合一 全国首款航天造「电动垂直起降飞行器」首飞成功｜有片

即时中国
更新时间：12:30 2026-02-07 HKT
发布时间：12:30 2026-02-07 HKT

内地近年积极发展航空航天技术，由中国航天科技集团九院研制，首款「航天造电动垂直起降低空飞行器」（eVTOL），2月6日在重庆永川大安机场首飞成功，完成各项性能验证。从画面可见，该飞行器采用飞行体与陆行体可分离设计，集「会飞的飞机」与「能跑的汽车」于一身，也象征内地在低空飞行与未来交通载具领域，再跨出关键一步。

据《央视》、《人民日报》报道，该款航天造电动垂直起降低空飞行器，采用分离式核心设计，由机翼、座舱、底盘组成飞行体与陆行体两大形态，实现「汽车」和「飞机」的二合一。

相关新闻：低空经济｜郑州首个空中超市 无人机配送范围内15分钟可送达

此外，该飞行器的飞行体（飞机）可承载两名乘客在3000米以下低空，以时速150公里速度飞行，该飞行器的陆行体（汽车）基于全电智能线控底盘，可实现超300公里续航。

报道指，该低空飞行器是中国航天科技集团九院，针对适航标准设计研制的多功能低空装备，融合优势车企工业实力，打造高可靠产品底座。凭借倾转控制、智飞智驾等五大核心技术，实现「航太级积木」的模组化组合，未来将在交通出行、物流运输、紧急保障等领域，发挥重要作用。  

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
19小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
4小时前
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举 久未现身面容有大变化 积极转跑道性向成疑
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
影视圈
14小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
01:35
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
突发
3小时前
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
7小时前
50岁千禧「武打巨星」惊传患胆囊癌三期 接受化疗2年暴瘦令人心酸 爱家好男人曾打爆张晋
50岁千禧「武打巨星」惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦令人心酸  爱家好男人曾打爆张晋
影视圈
3小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
2026-02-06 12:12 HKT
50年代「天才童星」状态媲美事业巅峰 靠慢活走出抑郁症阴霾 已看破生死决开心过活
50年代「天才童星」状态媲美事业巅峰 靠慢活走出抑郁症阴霾 已看破生死决开心过活
影视圈
4小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT