汽车飞机二合一 全国首款航天造「电动垂直起降飞行器」首飞成功｜有片

内地近年积极发展航空航天技术，由中国航天科技集团九院研制，首款「航天造电动垂直起降低空飞行器」（eVTOL），2月6日在重庆永川大安机场首飞成功，完成各项性能验证。从画面可见，该飞行器采用飞行体与陆行体可分离设计，集「会飞的飞机」与「能跑的汽车」于一身，也象征内地在低空飞行与未来交通载具领域，再跨出关键一步。

据《央视》、《人民日报》报道，该款航天造电动垂直起降低空飞行器，采用分离式核心设计，由机翼、座舱、底盘组成飞行体与陆行体两大形态，实现「汽车」和「飞机」的二合一。

此外，该飞行器的飞行体（飞机）可承载两名乘客在3000米以下低空，以时速150公里速度飞行，该飞行器的陆行体（汽车）基于全电智能线控底盘，可实现超300公里续航。

报道指，该低空飞行器是中国航天科技集团九院，针对适航标准设计研制的多功能低空装备，融合优势车企工业实力，打造高可靠产品底座。凭借倾转控制、智飞智驾等五大核心技术，实现「航太级积木」的模组化组合，未来将在交通出行、物流运输、紧急保障等领域，发挥重要作用。