海口发生致3死1伤凶杀案 35岁男疑犯畏罪自杀亡
更新时间：09:14 2026-02-07 HKT
发布时间：09:13 2026-02-07 HKT
发布时间：09:13 2026-02-07 HKT
海南海口市一小区发生刑事案件，导致3死1伤。警方称，疑犯已畏罪自杀身亡。
2月6日，海南海口市公安局秀英分局发布警情通报：2026年2月3日8时许，秀英区某小区内发生一宗致3死1伤刑事案件。
警方立即开展侦查工作，确认犯罪嫌疑人为35岁李姓男子。当日下午2时许，犯罪嫌疑人在民警抓捕过程中畏罪自杀身亡。目前，案件正在进一步侦办中。
警方尚未公布犯罪动机、死者身份等案件详情。
