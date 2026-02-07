Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海口发生致3死1伤凶杀案 35岁男疑犯畏罪自杀亡

海南海口市一小区发生刑事案件，导致3死1伤。警方称，疑犯已畏罪自杀身亡。

2月6日，海南海口市公安局秀英分局发布警情通报：2026年2月3日8时许，秀英区某小区内发生一宗致3死1伤刑事案件。

警方立即开展侦查工作，确认犯罪嫌疑人为35岁李姓男子。当日下午2时许，犯罪嫌疑人在民警抓捕过程中畏罪自杀身亡。目前，案件正在进一步侦办中。

警方尚未公布犯罪动机、死者身份等案件详情。

