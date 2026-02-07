Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中行原副行长林景臻落马 涉私藏政治书籍受贿多宗罪

即时中国
更新时间：08:36 2026-02-07 HKT
发布时间：08:34 2026-02-07 HKT

中纪委国家监委昨公布4名「老虎」罪状，其中去年9月受查的中国银行原副行长林景臻，罪状包括私藏、阅看、寄递有严重政治问题的书籍；违规收受礼品，接受宴请、旅游安排；违规拥有非上市公司股份；利用职务便利为他人在贷款融资等方面牟利。

相关新闻：官方公布中行原副行长林景臻被查 曾在港工作多年

现年59岁的林景臻，福建泉州人，毕业于厦门大学经济系，在中国银行深耕近40年，覆盖了商业银行核心业务及跨境金融关键领域。他也曾在香港工作，2015年5月至2018年1月曾任中银香港副总裁。

除了林景臻，昨被通报开除中共党籍的还有海南省委原秘书长倪强、浙江原副省长高兴夫、陕西省西安市人大原主任韩松。4人均被控非法收受巨额财物，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪。

