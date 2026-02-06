Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

广东湛江僧人深夜跳江 传因寺庙纠纷遭驱离｜有片

即时中国
更新时间：16:30 2026-02-06 HKT
发布时间：16:30 2026-02-06 HKT

广东湛江吴川市惊传一和尚跳江自尽。江心岛一名僧人周三（4日）晚因与寺庙纠纷未获妥善解决，选择跳江轻生。

「师父跳水啦！」现场视频显示其弟子在桥边痛哭，僧人跳江前曾冷静站立桥墩，救援人员虽到场劝说，但未能阻止悲剧发生，最终僧人跳入江中。

广东湛江僧人深夜跳江。 网片截图
广东湛江僧人深夜跳江。 网片截图
广东湛江僧人深夜跳江。 网片截图
广东湛江僧人深夜跳江。 网片截图
广东湛江僧人深夜跳江，现场有消防到场。 网片截图
广东湛江僧人深夜跳江，现场有消防到场。 网片截图
寺院通告
寺院通告

据悉，跳江僧人为释静觉，其在留下遗书后控诉当地宗教局官员与回归寺住持释x持联合强迫其离寺。

僧人称，1月31日早上8点左右，释x持及其表弟伙同他人将其赶出寺庙并丢出行李，自己并无过失，认为此举为独占寺庙利益、安排亲属管理。

回归寺1月30日发通告称，释静觉因违反戒律被迁单，后又拒不配合登记强行入寺。1月26日民宗局与佛协会议一致表决不同意其留寺，寺院遂依法将其驱离。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
4小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
01:34
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
影视圈
5小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
药倍安心︱「吹哨者」郑曦琳被警方拘捕 涉披露个人资料
01:58
药倍安心︱网络起底持续四个月 涉披露受害人姓名、学校、地址等 「吹哨者」郑曦琳被捕 认发「起底」帖文
社会
5小时前
巴士安全带｜政府宪报今刊宪删乘客须配用安全带条例
02:05
巴士安全带｜陈美宝认未能察觉不足、解说不够精准 将展开公众咨询 邀专家研究效用
社会
3小时前
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
影视圈
8小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
5小时前
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
时事热话
6小时前
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
10小时前