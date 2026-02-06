广东湛江僧人深夜跳江 传因寺庙纠纷遭驱离｜有片
更新时间：16:30 2026-02-06 HKT
发布时间：16:30 2026-02-06 HKT
发布时间：16:30 2026-02-06 HKT
广东湛江吴川市惊传一和尚跳江自尽。江心岛一名僧人周三（4日）晚因与寺庙纠纷未获妥善解决，选择跳江轻生。
「师父跳水啦！」现场视频显示其弟子在桥边痛哭，僧人跳江前曾冷静站立桥墩，救援人员虽到场劝说，但未能阻止悲剧发生，最终僧人跳入江中。
据悉，跳江僧人为释静觉，其在留下遗书后控诉当地宗教局官员与回归寺住持释x持联合强迫其离寺。
僧人称，1月31日早上8点左右，释x持及其表弟伙同他人将其赶出寺庙并丢出行李，自己并无过失，认为此举为独占寺庙利益、安排亲属管理。
回归寺1月30日发通告称，释静觉因违反戒律被迁单，后又拒不配合登记强行入寺。1月26日民宗局与佛协会议一致表决不同意其留寺，寺院遂依法将其驱离。
最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
2026-02-05 13:29 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT