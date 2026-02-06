广东湛江僧人深夜跳江 传因寺庙纠纷遭驱离｜有片

广东湛江吴川市惊传一和尚跳江自尽。江心岛一名僧人周三（4日）晚因与寺庙纠纷未获妥善解决，选择跳江轻生。

「师父跳水啦！」现场视频显示其弟子在桥边痛哭，僧人跳江前曾冷静站立桥墩，救援人员虽到场劝说，但未能阻止悲剧发生，最终僧人跳入江中。

广东湛江僧人深夜跳江。 网片截图

据悉，跳江僧人为释静觉，其在留下遗书后控诉当地宗教局官员与回归寺住持释x持联合强迫其离寺。

僧人称，1月31日早上8点左右，释x持及其表弟伙同他人将其赶出寺庙并丢出行李，自己并无过失，认为此举为独占寺庙利益、安排亲属管理。

回归寺1月30日发通告称，释静觉因违反戒律被迁单，后又拒不配合登记强行入寺。1月26日民宗局与佛协会议一致表决不同意其留寺，寺院遂依法将其驱离。