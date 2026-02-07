巨额花红｜河南景区员工领¥45万 拍片揭打工仔血汗辛酸史｜有片

近日，河南洛阳老君山景区年终总结表彰大会的影片在各大社交媒体「洗板」。网传片段中，员工排队上台领奖，手捧奖金牌，金额从20万到40余万元（人民币，下同）不等，其中，有员工获得营销奖金45万元，也有员工获得短片推广奖37万元奖金，引发全网热议。

网民羡慕又妒忌

众多网民在影片留言区发文，有人表示：「这里面有我的门票钱！」、「大部分人一年收入远不如这奖金，这一年得交多少税啊？！」有人妒忌表示：「有的人拚命也没这么多。很好了，只要拼汗水。回报率很高！」、「汗水？程序员表示是用命拼的」、「有各种山，人家也都是血汗，但是没有这种待遇」、「我不舒服，老君山暂时不考虑去了。」亦有人表示赞同：「一份耕耘，一份收获。」、「劳有所得！非常好！」、「老君山营销确实牛，逆袭成抖音网红第一山！」

早出晚归假期「六亲不认」

老君山景区工作人员潘苗通过个人社交平台发布视频，对「羡慕声」作出回应：「真正了解情况的人都知道，这每一分钱都是我们用汗水拼出来的。」

潘苗在影片中透露，表彰大会当天早上6时50分已开始，「但这个『早』对我们来说是家常便饭」。每逢节假日、暑假等客流高峰，员工总是「早出晚归，甚至更早」。

她细数了老君山人的日常：全年无休、早6晚10连轴转；半夜顶著寒风上山救援；白天运营夜间熬夜检修设施；每日爬山两趟不觉累；天未亮就清雪扫垃圾；在咨询台一坐一整天解答疑问；提着医药箱满山奔波急救……「这就是老君山人——自加压力、自强不息、甘于奉献、敬业担当。」

她也坦言，景区正面临持续挑战：「如何在激烈市场竞争中守住热度？如何用创新增强吸引力？如何做实服务不辜负游客信任？」居安思危，成为团队共识。

随着春节客流高峰临近，潘苗表示，许多员工已提前安排家事，「卸下后顾之忧，在春节期间放弃团圆，全身心投入岗位」。她透露，不少人已「数不清有多少年没串过（见过）亲戚了」。

影片最后，她鼓舞团队：「奖金也发了，鸡血也打了，不容松懈。2026我们整装待发，继续战斗！」

据悉，老君山位于河南省洛阳市栾川县，是秦岭余脉八百里伏牛山的主峰，最高海拔2200米。

老君山封「网红第一山」

2019年，老君山因雪景爆红，「远赴人间惊鸿宴，老君山上吃泡面」的话题大热。雪后金顶云海、银装素裹的景象，让该景区迅速成为全国知名冬游胜地，完成了从传统景区到「网红第一山」的逆袭。

此次高额年终奖的曝光，不仅展现了景区火爆的经营状况，更揭示了文旅行业在网红经济背后的发展迅速。有行业观察者指出：「老君山的成功并非偶然，是全员全年无休的极致服务与精准营销的结合体。」