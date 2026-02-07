Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巨额花红｜河南景区员工领¥45万 拍片揭打工仔血汗辛酸史｜有片

即时中国
更新时间：08:00 2026-02-07 HKT
发布时间：08:00 2026-02-07 HKT

近日，河南洛阳老君山景区年终总结表彰大会的影片在各大社交媒体「洗板」。网传片段中，员工排队上台领奖，手捧奖金牌，金额从20万到40余万元（人民币，下同）不等，其中，有员工获得营销奖金45万元，也有员工获得短片推广奖37万元奖金，引发全网热议。

网民羡慕又妒忌

众多网民在影片留言区发文，有人表示：「这里面有我的门票钱！」、「大部分人一年收入远不如这奖金，这一年得交多少税啊？！」有人妒忌表示：「有的人拚命也没这么多。很好了，只要拼汗水。回报率很高！」、「汗水？程序员表示是用命拼的」、「有各种山，人家也都是血汗，但是没有这种待遇」、「我不舒服，老君山暂时不考虑去了。」亦有人表示赞同：「一份耕耘，一份收获。」、「劳有所得！非常好！」、「老君山营销确实牛，逆袭成抖音网红第一山！」

相关新闻：绝世好老板︱员工获赠千呎单位 收大礼后要做一件事……

早出晚归假期「六亲不认」

老君山景区工作人员潘苗通过个人社交平台发布视频，对「羡慕声」作出回应：「真正了解情况的人都知道，这每一分钱都是我们用汗水拼出来的。」

潘苗在影片中透露，表彰大会当天早上6时50分已开始，「但这个『早』对我们来说是家常便饭」。每逢节假日、暑假等客流高峰，员工总是「早出晚归，甚至更早」。

她细数了老君山人的日常：全年无休、早6晚10连轴转；半夜顶著寒风上山救援；白天运营夜间熬夜检修设施；每日爬山两趟不觉累；天未亮就清雪扫垃圾；在咨询台一坐一整天解答疑问；提着医药箱满山奔波急救……「这就是老君山人——自加压力、自强不息、甘于奉献、敬业担当。」

她也坦言，景区正面临持续挑战：「如何在激烈市场竞争中守住热度？如何用创新增强吸引力？如何做实服务不辜负游客信任？」居安思危，成为团队共识。

随着春节客流高峰临近，潘苗表示，许多员工已提前安排家事，「卸下后顾之忧，在春节期间放弃团圆，全身心投入岗位」。她透露，不少人已「数不清有多少年没串过（见过）亲戚了」。

影片最后，她鼓舞团队：「奖金也发了，鸡血也打了，不容松懈。2026我们整装待发，继续战斗！」

相关新闻：过年3天赚53万元全发员工被质疑 四川火锅店老板：不是做骚是真的

据悉，老君山位于河南省洛阳市栾川县，是秦岭余脉八百里伏牛山的主峰，最高海拔2200米。

老君山封「网红第一山」

2019年，老君山因雪景爆红，「远赴人间惊鸿宴，老君山上吃泡面」的话题大热。雪后金顶云海、银装素裹的景象，让该景区迅速成为全国知名冬游胜地，完成了从传统景区到「网红第一山」的逆袭。

此次高额年终奖的曝光，不仅展现了景区火爆的经营状况，更揭示了文旅行业在网红经济背后的发展迅速。有行业观察者指出：「老君山的成功并非偶然，是全员全年无休的极致服务与精准营销的结合体。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
14小时前
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举 久未现身面容有大变化 积极转跑道性向成疑
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
影视圈
9小时前
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
00:58
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
影视圈
15小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
2026-02-06 07:43 HKT
中国掌握全球最完整稀土产业链。路透社
共同社：中国已批准多项对日稀土出口
即时国际
11小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
20小时前
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
突发
2小时前
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
02:41
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
19小时前