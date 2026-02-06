缅北白家白应苍当庭忏悔片段曝光 操流利普通话「对数万中国人道歉」｜有片

缅北四大犯罪集团势力最大的白家，4名重犯日前在广东省深圳市中级人民法院判死刑伏法。其中已故集团首脑白所成儿子白应苍，当庭忏悔的片段曝光，白应苍以流利普通话谢罪说，自己「痛恨诈骗不亚于任何一个人」，对数万名中国人道歉。

白应苍「痛恨自己贪欲」

央视节目《法治在线》记录白应苍当庭忏悔画面，他说「到现在我家也没了，什么都没了，所以我现在痛恨诈骗不亚于任何一个人，我痛恨自己的无知、自己的愚蠢，我痛恨自己无节制的贪欲和短浅的目光，在被引渡到中国接近两年的时间餐，我终于不必再担惊受怕，也终于不必再苦苦支撑自己厌恶却无法改变的生活状态。另外，我想代表我全家向中国人民跟中国政府道个歉，因为我们全家的行为，给数万的中国人民造成了伤害，真的对不起。」

缅北白家在缅甸果敢修建和与其他犯罪集团设立多个园区，涉及赌博、诈骗、贩毒等多宗罪。白应苍父亲、白家家主白所成出任缅甸掸邦果敢自治区主席期间，大量委任家族成员、门生和旧部把持要害部门，长子白应能、次子白应苍曾任果敢要职，掌握武装力量。白所成2025年一审被判死刑后病亡。