封杀柯南｜《名侦探柯南》遭多地动漫节封杀 禁止cos角色入场及卖周边

日本人气漫画《名侦探柯南》（下称《柯南》），为庆祝电视动画30周年，与刚完结的另一人气漫画、曾被质疑辱华的《我的英雄学院》（下称《我英》）推出连串联乘活动，多间内媒随即发评论狠批，要求漫画代理商取消联乘，甚至有人呼吁抵制，近日有报道指内地多个动漫展相继宣布封杀《柯南》。

未有取消联乘活动续挨轰

《柯南》2026年将迎来动画播出30周年，与迎来动画播出10周年的《我英》展开联动企划。双方作者分别绘制了对方作品主角的插画并公开发表，联动预告短片亦在《柯南》电视动画片尾播放。

相关新闻：「柯南」辱华？︱联乘《我的英雄学院》挨批 《名侦探柯南》急发声明澄清

《柯南》与《我英》合作的消息传出后，中国社交媒体掀起对《柯南》的批判声浪，这部陪伴许多中国人长大的人气动漫被卷入「辱华」面临抵制。中国多地动漫展发表声明，禁止《柯南》角色扮演者入场以及贩卖周边商品。

北京IJOY漫展主办单位周三（4日）公告称，《柯南》与《我英》的联动内容「触及历史红线」。为维护文化安全及意识形态健康，动漫展决定同时禁止两者相关Cosplay、产品展示及售卖行为。

天津瞳画动漫展也发布禁止柯南cos入场通知；兰州漫展还同步禁止和服、木屐等日式元素。



内地社交媒体讯息显示，后续会有更多的动漫展封杀《柯南》。多个动漫展群组已有人提醒不要再推出相关的cos、本子（同人漫画）和谷子（衍生商品）等。

《柯南》总代理称联乘属友好交流

此前，《柯南》内地版权总代理上海新创华文化发展有限公司上周六（31日）晚上发表声明，强调日本版权方策划了与多部日本动漫作品互相祝贺的联动活动，「本意仅为作品间的友好交流，并无任何立场上的含义」。然而因并未取消与《我英》合作，遭多家内媒发出评论狠批。

《环时》：错误史观藉动漫游戏输出

《环球时报》周一（2日）发评论称，事件反映出，日本部分企业与从业人员缺乏对历史是非的基本辨别力，对中日关系敏感性的认知严重不足，又指更深层的问题在于，接连几宗类似事件，揭示出日本国内的一些「错误史观」，正借助动漫、游戏等次文化管道，以更隐蔽的方式渗透和输出。

评论还称，针对二战罪行、殖民伤害、种族歧视等公认红线，日本企业应建立健全「黑名单制度」，强化审查机制，也亟需加强对员工的历史观教育。

《我英》被批与731部队有关

据悉，2020年《我英》漫画因为第259话中出现名为「志贺丸太」的反派角色，该取名被指是综合二战日军731部队发现的细菌名称和人体实验者代称。「志贺」（Shiga）被指是名为「志贺菌」的痢疾杆菌有关；而「丸太」的日文读音为「マルタ」（Maruta），在第二次世界大战中，日本帝国备关东军731部队曾将中国战俘代称为「「圆木」进活体实验。《我英》因而卷入「辱华」风波在内地遭到全面封杀，迄今未能翻身。