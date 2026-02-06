Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

江西男银行提亡父15万元存款　被要求证明「我爸是我爸」

即时中国
更新时间：15:33 2026-02-06 HKT
发布时间：14:41 2026-02-06 HKT

江西九江市一名男子周四（5日）在网上发布影片投诉，其父亲去世后，名下仍有约15万元（人民币，下同）存款在银行，他携带死亡证明、户口簿等相关证件前往银行办理取款，却遭银行拒绝，理由是需证明「我是爸爸的儿子」。

《大风新闻》报道，事主伍先生说，周四上午他和其他亲属带着家里的户口簿、亡父的身份证以及他本人的身份证，来彭泽农商银行棉船支行办理领取亡父存款。然而，银行职员当时竟没有仔细查看证件，仅表示无法办理，要求提供公证书，证明「我爸是我爸」。

江西男银行提亡父15万元存款被要求公证书。 大风新闻
江西男银行提亡父15万元存款被要求公证书。 大风新闻

事主伍姓男子透露，其父于2月2日离世，「我们家庭条件不好，父亲等着这笔钱下葬，银行的人让我们去做公证，否则无法证明我们的父子关系。」

彭泽农商银行。 网图
彭泽农商银行。 网图

事件曝光后，引发不少网友抨击，银行方面回应称，并非要求当事人证明「你爸是你爸」，而是依照相关规定办理，「伍先生父亲的存款金额已超过5万元，按照规定，不论取款多少，都需要提供公证处出具的合法继承公证书，否则无法支取。」至于存款5万元以下的小额继承，领款人可以提供储户的死亡证明、身份证明、亲属关系证明等办理。

对于银行的说法，伍男表示，目前已收到银行方面的进一步解释与处理方案，「双方仍在协商处理中」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
3小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
药倍安心︱「吹哨者」郑曦琳被警方拘捕 涉披露个人资料
01:58
药倍安心︱网络起底持续四个月 涉披露受害人姓名、学校、地址等 「吹哨者」郑曦琳被捕 认发「起底」帖文
社会
4小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
01:34
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
影视圈
3小时前
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
影视圈
7小时前
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
8小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
4小时前
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
时事热话
5小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 10:50 HKT