江西男银行提亡父15万元存款　被要求证明「我爸是我爸」

江西九江市一名男子周四（5日）在网上发布影片投诉，其父亲去世后，名下仍有约15万元（人民币，下同）存款在银行，他携带死亡证明、户口簿等相关证件前往银行办理取款，却遭银行拒绝，理由是需证明「我是爸爸的儿子」。

《大风新闻》报道，事主伍先生说，周四上午他和其他亲属带着家里的户口簿、亡父的身份证以及他本人的身份证，来彭泽农商银行棉船支行办理领取亡父存款。然而，银行职员当时竟没有仔细查看证件，仅表示无法办理，要求提供公证书，证明「我爸是我爸」。

江西男银行提亡父15万元存款被要求公证书。 大风新闻

事主伍姓男子透露，其父于2月2日离世，「我们家庭条件不好，父亲等着这笔钱下葬，银行的人让我们去做公证，否则无法证明我们的父子关系。」

彭泽农商银行。 网图

事件曝光后，引发不少网友抨击，银行方面回应称，并非要求当事人证明「你爸是你爸」，而是依照相关规定办理，「伍先生父亲的存款金额已超过5万元，按照规定，不论取款多少，都需要提供公证处出具的合法继承公证书，否则无法支取。」至于存款5万元以下的小额继承，领款人可以提供储户的死亡证明、身份证明、亲属关系证明等办理。

对于银行的说法，伍男表示，目前已收到银行方面的进一步解释与处理方案，「双方仍在协商处理中」。