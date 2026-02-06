香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」

英国广播公司（BBC）报道，2023年一对香港情侣入住深圳酒店，三星期后，男方Eric（化名）在社交媒体频道上浏览色情内容时，惊见自己和女友成为「主角」。原来他们最私密的时刻被藏在酒店房间里的针孔摄影机全程拍下，并上传到一个频道，供上千名陌生人登入观看，而Eric本人正是这个色情内容频道的用户之一。

Telegram涌大量推广

报道称，30多岁的Eric自述10多岁时便开始观看偷拍影片，吸引他的是那种「写实感」，不如传统色情片般「造作」。不过，当他发现自己和女友Emily（化名）被偷拍、成为这类影片供应链的一部分后，这种内容再也无法带给他快感。他们非常害怕片段已被同事或家人看过。

酒店藏偷拍镜头在内地十分猖獗。

多女性关注酒店内偷拍

酒店出现针孔偷拍摄影机问题，在内地至少存在10多年。2025年4月，中国政府推出新规定，要求酒店业者定期检查是否藏有摄影机，试图遏止这股歪风，但是偷拍问题仍猖獗。

过去一、两年间，在社交媒体上越来越人讨论偷拍问题，尤其是女性。她们互相分享如何辨认隐藏得像铅笔橡皮擦般细小的摄影机。有些人甚至在酒店房间里搭帐篷，以避免被偷拍。

报道指，大量偷拍影片透过即时通讯及社交平台Telegram宣传。过去18个月，至少有6个不同的网站和应用程式透过Telegram推广，声称在超过180间酒店房间安装了偷拍镜头，这些镜头不仅拍摄，甚至即时直播房客的活动。这意味其间可能有数以千计的酒店住客被偷拍。

毫米级摄像头在内地随便可买到。

Telegram多频道含偷拍内容

据报，在Telegram上，偷拍色情片销售代理AKA公开宣传这些偷窥直播内容。其中一个Telegram频道成员人数一度多达1万人。其中一个直播网站每月收费为450元人民币（约506港元）。登入后，可以在5个不同的拍摄频道之间选择，每个频道显示多个酒店房间的画面。

住客入房卡即启动偷拍

只要住客插入房卡启动电力，偷拍画面便会即时出现。网站也支援从头回看直播，或下载存档影片。直播影片库中，有超过6000段这类影片，最早可追溯至2017年。AKA的订阅者更会在Telegram留言区评头论足。BBC在18个月的调查中，辨识出约十多名像AKA这样的中介。

偷拍产业链利润可图

报道指，供应偷拍影片已形成产业链，AKA主频道管理者是替产业链中地位更高的人工作，并称对方为「机主」。「机主」负责安排安装偷拍镜头，并管理直播平台。不过，整个供应链并不止「机主」这样的角色。由于这门生意利润可观，根据频道成员人数与订阅费推算，仅AKA自去年4月以来，至少已赚取16.32万元人民币。

酒店偷拍难打击

国家统计局数据显示，内地去年的平均年收入为4.34万元人民币。这类案件司法很难打击，虽然近年来，官方公布的司法案例大幅减少，但这类案件仍遍及全国，从北方的吉林省到南方的广东省；而数百万则在社交平台的有害内容被移除后，很快又「春风吹又生」。

