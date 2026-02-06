小洛熙｜宁波5月大B女术后去世 主刀医生院长就医疗事故免职

浙江宁波5个月大女婴「小洛熙」，去年11月在宁波大学附属妇女儿童医院接受心脏手术后不幸离世，其父母质疑院方医疗失误，事件点燃舆论对医疗系统的信任危机。昨日官方调查结果公布，调查组判定此为一级甲等医疗事故。「宁波发布」官微通报称，经专家组鉴定，调查组认定医方担主要责任，医患双方对鉴定结论已签字确认。医方术前诊断依据不足，评估欠充分，手术时机选择欠妥，手术入路选择欠谨慎，手术操作出现失误等过失，与患者术后死亡存在直接因果关系。

小洛熙。

通报指，根据相关规定，主刀医师陈某贤主任职务被免、医师执业证书被吊销，麻醉医师严某雅麻醉科主任职务被免，涉事医院院长陈某水、副院长郑某善被免职，宁波市卫健委因处置研判不足、指导不力，被责令整改。