深圳橘钓沙滑翔伞意外 200磅男升空2米堕地昏迷︱有片

深圳大鹏新区橘钓沙近日传出发生滑翔伞意外，有乘客疑超重致堕地昏迷，网上更热传有关影片。《深圳特区报》向涉案商家查询，惟对方拒绝回应，商家已暂停营业。



深圳市大鹏新区旅游发展和文化体育局职员确认意外，透露伤者已送医，相关部门已介入处理。

网上流传堕地男子接受急救的情况。

网上影片所见，一名男性躺在沙滩边上，多名人员在旁疑似进行急救。

同行教练扭伤脚

「浪潮新闻」周四（5日）报道，事发于周二下午。有目击游客表示，受伤的是一名男游客，一名教练带著他飞到2米左右的高度时，滑翔伞突然歪掉，直接掉到沙滩上，游客当场昏迷，同行的教练扭伤脚部。目击者透露，商家要求游客限重90公斤（约202磅），受伤游客称重后超过了2公斤，补100元（人民币‧下同）才允许飞行。另外，起飞时正好有一阵风刮来，或与事故有关。



报道指，涉事商家地址位于深圳市橘钓沙莱华酒店大堂内，事发后，商家在大众点评和抖音平台上已经暂停营业。职员亦拒接受传媒查询。