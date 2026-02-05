Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

见义勇为？︱云南私家车陷火海 白衣男徒手救三人成热话︱有片

即时中国
更新时间：20:28 2026-02-05 HKT
发布时间：20:28 2026-02-05 HKT

云南有网民于周三（4日）公开的一段「从起火车辆中救出3人」的影片。事后，救人者的行为和事后双手烧伤的情况，瞬即引发关注。

据影片所见，一辆私家车倒车期间撞上围板后无法再启动，由于有人被困，加上车辆开始冒烟，司机曾试图拉后座车门或肘击车窗都失败。一名白衣男子从远处飞奔而来。二人搬起石头砸毁车窗。二人连同第三名男子，从火势失控的车厢拉出三名乘客。

影片引发广泛关注，有网民大赞白衣男子，建议他可以申报见义勇为。不过白衣男回复，遗憾没未能出事车辆救出副驾的人，自己的手被严重烧伤。

白衣男周四（5日）在直播中上现身，讲述事件经过。他表示，自己是云南昭通绥江人，是一名货车司机，意外发生于2025年3月云南文山。起火的是一辆网约车，车上一共有5个人，1个人没救出来。自己烧伤的手目前还在康复中。

《潇湘晨报》报道，文山州相关部门职员表示，事件于去年在文山州砚山县发生，该货车司机（白衣男）行为达不到评选见义勇为的标准。

随后，文山州政法委工作人员告诉记者，经了解，白衣男子为货车司机，当时驾驶货车违规倒车，导致私家车发生事故，交警认定其承担主要责任。虽然其事后赶来救人，但根据相关规定不符合见义勇为。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
8小时前
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
02:47
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
社会
6小时前
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
影视圈
6小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
14小时前
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
影视圈
8小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
9小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
11小时前
02:34
龙虾湾谋杀案｜62岁案件主谋隐姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被发现行踪
突发
3小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
立陶宛总理指容许设立「台湾代表处」犯巨大错误。美联社
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
即时国际
9小时前