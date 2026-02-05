见义勇为？︱云南私家车陷火海 白衣男徒手救三人成热话︱有片

云南有网民于周三（4日）公开的一段「从起火车辆中救出3人」的影片。事后，救人者的行为和事后双手烧伤的情况，瞬即引发关注。



据影片所见，一辆私家车倒车期间撞上围板后无法再启动，由于有人被困，加上车辆开始冒烟，司机曾试图拉后座车门或肘击车窗都失败。一名白衣男子从远处飞奔而来。二人搬起石头砸毁车窗。二人连同第三名男子，从火势失控的车厢拉出三名乘客。

影片引发广泛关注，有网民大赞白衣男子，建议他可以申报见义勇为。不过白衣男回复，遗憾没未能出事车辆救出副驾的人，自己的手被严重烧伤。



白衣男周四（5日）在直播中上现身，讲述事件经过。他表示，自己是云南昭通绥江人，是一名货车司机，意外发生于2025年3月云南文山。起火的是一辆网约车，车上一共有5个人，1个人没救出来。自己烧伤的手目前还在康复中。



《潇湘晨报》报道，文山州相关部门职员表示，事件于去年在文山州砚山县发生，该货车司机（白衣男）行为达不到评选见义勇为的标准。



随后，文山州政法委工作人员告诉记者，经了解，白衣男子为货车司机，当时驾驶货车违规倒车，导致私家车发生事故，交警认定其承担主要责任。虽然其事后赶来救人，但根据相关规定不符合见义勇为。

