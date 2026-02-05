「猪葛亮」食品店老板名「周瑜」 诸葛亮后人要求撤销注册

广东东莞近日有一间名为「猪葛亮食品有限公司」的企业，遭自称「诸葛亮后裔」的人士指涉嫌误导公众、影响历史人物形象，向商标局反映，希望当局撤销店名。公开资料显示，「猪葛亮」公司法定代表人名为「周瑜」。由于「周瑜」与「诸葛亮」在历史上为「一时瑜亮」，事件迅速引起网民热议。

商标局被质疑不够严谨

有自称「诸葛亮后裔」的人士上周六（31日）发表声明指出，利用「猪」与「诸」谐音，注册「猪葛亮」为商标或企业名称，属于攀附历史名人、恶意营销的行为，伤害了诸葛后裔和敬仰诸葛亮人们的感情。

「猪葛亮食品有限公司」的招牌。

「猪葛亮食品有限公司」法定代表人名为周瑜。

「诸葛亮后人」发表声明。

《潇湘晨报》报道，一名自称「诸葛亮后人」的人士表示，网络流传的诸葛后裔联署声明属实，目前已发现近200间注册「猪葛亮」相关商标或企业，担心滥用此类「谐音梗」误导公众、影响历史人物形象，并对传统文化传承造成不良影响。他们质疑审核不够严格，将向商标局等相关部门反映情况，希望当局审慎审核此类注册申请，并撤销对已注册的商标。

据悉，「猪葛亮食品有限公司」名称、统一社会信用代码及法定代表人信息均有清晰标注，该企业信息真实存在，目前为「存续」状态。

《上游新闻》报道，上述位于东莞的「猪葛亮食品有限公司」法定代表人周女士回应称，公司名称是自主构思，在合法合规前提下注册，并非刻意恶搞或蹭热度。她又表示，公司春节后将不再经营，会按规定办理注销手续，并对网友的调侃表示理解。

此次事件中，利用历史人物名称或者直接使用历史人物名称用作商业命名的现象，引发了网民关注和讨论。

律师：损诸葛亮形象吁撤销店名

《潇湘晨报》引述上海大邦律师事务所丁金坤意见指，诸葛亮是众所周知的先贤，民众看到「猪葛亮」商标，自然会联系到「诸葛亮」，食品店以此作为商标，有伤诸葛亮形象。后裔可以司法呈请商标评审委员会将「猪葛亮」商标宣告无效。

长沙律师事务所协会副会长刘研表示，诸葛亮后人需要证明「猪葛亮」的注册和使用超越了对其家族私益的损害，并对诸葛亮这一公共文化符号作贬损，进而对社会风气、文化传承产生负面影响。