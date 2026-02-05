Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「猪葛亮」食品店老板名「周瑜」 诸葛亮后人要求撤销

即时中国
更新时间：15:35 2026-02-05 HKT
发布时间：15:35 2026-02-05 HKT

广东东莞近日有一间名为「猪葛亮食品有限公司」的企业，遭自称「诸葛亮后裔」的人士指涉嫌误导公众、影响历史人物形象，向商标局反映，希望当局撤销店名。公开资料显示，「猪葛亮」公司法定代表人名为「周瑜」。由于「周瑜」与「诸葛亮」在历史上为「一时瑜亮」，事件迅速引起网民热议。

商标局被质疑不够严谨

有自称「诸葛亮后裔」的人士上周六（31日）发表声明指出，利用「猪」与「诸」谐音，注册「猪葛亮」为商标或企业名称，属于攀附历史名人、恶意营销的行为，伤害了诸葛后裔和敬仰诸葛亮人们的感情。

相关新闻：金牌得主被抢注商标 奥委会促及早撤回

「猪葛亮食品有限公司」的招牌。
「猪葛亮食品有限公司」的招牌。
「猪葛亮食品有限公司」法定代表人名为周瑜。
「猪葛亮食品有限公司」法定代表人名为周瑜。
「诸葛亮后人」发表声明。
「诸葛亮后人」发表声明。

《潇湘晨报》报道，一名自称「诸葛亮后人」的人士表示，网络流传的诸葛后裔联署声明属实，目前已发现近200间注册「猪葛亮」相关商标或企业，担心滥用此类「谐音梗」误导公众、影响历史人物形象，并对传统文化传承造成不良影响。他们质疑审核不够严格，将向商标局等相关部门反映情况，希望当局审慎审核此类注册申请，并撤销对已注册的商标。

据悉，「猪葛亮食品有限公司」名称、统一社会信用代码及法定代表人信息均有清晰标注，该企业信息真实存在，目前为「存续」状态。

《上游新闻》报道，上述位于东莞的「猪葛亮食品有限公司」法定代表人周女士回应称，公司名称是自主构思，在合法合规前提下注册，并非刻意恶搞或蹭热度。她又表示，公司春节后将不再经营，会按规定办理注销手续，并对网友的调侃表示理解。

此次事件中，利用历史人物名称或者直接使用历史人物名称用作商业命名的现象，引发了网民关注和讨论。

律师：损诸葛亮形象吁撤销店名

《潇湘晨报》引述上海大邦律师事务所丁金坤意见指，诸葛亮是众所周知的先贤，民众看到「猪葛亮」商标，自然会联系到「诸葛亮」，食品店以此作为商标，有伤诸葛亮形象。后裔可以司法呈请商标评审委员会将「猪葛亮」商标宣告无效。

长沙律师事务所协会副会长刘研表示，诸葛亮后人需要证明「猪葛亮」的注册和使用超越了对其家族私益的损害，并对诸葛亮这一公共文化符号作贬损，进而对社会风气、文化传承产生负面影响。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
5小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
5小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
7小时前
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
9小时前
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
影视圈
2小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
6小时前
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
11:24
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
影视圈
2026-02-04 14:45 HKT
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
23小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
23小时前