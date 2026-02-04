Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

铁栏围宝马︱停杭州商场逾11个月 泊车费近¥1.7万

更新时间：22:25 2026-02-04 HKT
发布时间：22:25 2026-02-04 HKT

近日，浙江杭州一商场停车场成为网络热话。一辆宝马越野车停泊在商场超过11个月，累积停车费近1.7万元（人民币‧下同）。由于无法联络车主，商场用围栏将车围着。

将车停入商场，一般都会数小时就离开。杭州却有车主将座驾泊入商场逾11个月，即使泊车费不断累积，仍未肯将车驶走，商场陷入无助阶段。

《扬子晚报》报道，有网民周一（2日）在社交平台发帖，一辆安徽牌照的宝马越野车在杭州一处商场的地下停车场，被围栏「圈」了起来。该宝马车自去年3月份停在杭州水晶城购物中心，至今未开走，停车费用高达16900元（人民币‧下同）。

网传图片显示，这辆黑色的皖牌宝马四周都是围栏，后窗上还贴有一张纸，上面写着：「移车请联系水晶城消控24小时值班电话⋯⋯」而另一张图片上可见，该车入场时间是2025年3月1日凌晨2点多，停车总时长达到8101小时，缴费金额为16900元。

红星新闻报道，涉事商场企划部相关负责人周三表示，商场至今仍然无法接触该宝马车主。「我们联系了派出所，派出所联系上了当事人，让当事人来处理，但也没来。」

在谈到停车费用时，针对车主取车是否需要缴纳足够的16900元停车费的问题，该负责人称，「那也没有这么说，就是我们希望尽快联系上他来取走车辆。他现在累计停了这么长时间，也对我们的车库运转造成影响。」

