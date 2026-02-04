3军工央企巨头 遭罢免全国人大代表

十四届全国人大常委会第二十次会议今天在京举行，3名军工央企巨头遭罢免全国人大代表职务，包括：中国航空工业集团原董事长周新民、中核集团原总工程师罗琦、中国工程物理研究院原院长刘仓理。



会议表决通过了全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告。罗琦的全国人大常委、全国人大教育科学文化卫生委员会委员职务相应撤销，刘仓理的全国人大常委职务相应撤销。



军工央企巨头过去两年频频出事。去年12月，全国政协主席会议一口气撤销8人全国政协委员资格，当中包括不少军工巨头，如前中国卫星网络集团董事长张冬辰、前中国航空发动机集团董事长曹建国、前中国电子信息产业集团董事长曾毅。