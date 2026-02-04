两女住民宿惊现偷拍镜头 前男住客被捕

针孔镜头难以发现，入住陌生地方时，应仔细查看。近日，两名女生入住成都一家民宿时，疑似在房间冷气管道内发现一个隐蔽的摄像头，当晚两人报警，警方将管道拆除后，确认就是偷拍镜头。

2月2日晚，两名女生在短视频平台发布了关于此事的视频，其中一名女生提到，她们在成都找了一间90多元的酒店，环顾房间后，发现房间内的壁挂冷气管道有些不对劲。管道上有一个圆形的小孔洞，她们发现这一情况后向警方报了案。

成都市公安局金牛区分局表示，事发在2026年2月1日，经连夜侦查，于2月3日晚在外地抓获犯分别23岁和26岁的董性及刘姓男子。

董某某、刘某之前入住该民宿，将自制拍摄装置安装在客房冷气管道内，偷拍他人隐私。二人与民宿经营者不存在利益关联，无共谋行为。

目前，涉案设备及存储内容均已依法扣押固定证据，暂未发现视频外传或用于其他非法用途。案件仍在进一步侦办中。该二人因涉嫌非法使用窃听、窃照专用器材罪，已被我局依法采取刑事强制措施。

