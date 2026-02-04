全球最快︱镜识科技Bolt跑速10米/秒 刷人形机械人纪录︱有片

人形机械人发展又向前迈进一步。上海镜识科技2日发布全球首款全尺寸人形机械人Bolt，创下最高峰值10米/秒，相当于10秒可跑毕100米，刷新全尺寸人形机械人的速度纪录。

镜识科技指，Bolt的身高175厘米，体重75公斤，名字是向短跑传奇「飞人」保特（Usain Bolt）致敬。Bolt的跑步峰值速度达10m/s，刷新了全球全尺寸机械人的速度纪录。而保特的百米世界纪录是9.58秒。



在镜识科技发布的短片中，Bolt与公司创始人王宏涛比试，速度完胜真人外，Bolt的步伐一直保持稳定及持续提升速度。

镜识科技表示，公司的目标是打造赛博运动员，超越生物和人类的极限，称后会陆续发布今年的计划及赛事。

此前，该公司研发的四足机器人「黑豹Ⅱ」曾创下10.3米/秒的奔跑速度，成为全亚洲跑得最快的四足机器人。